Secretario del Tesoro de EEUU anuncia acuerdo para reducir guerra comercial con China

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció el domingo un acuerdo tentativo con China para reducir la guerra comercial provocada por los aranceles, pocos días antes de la cumbre entre los presidentes Donald Trump y Xi Jinping.

En una entrevista con el programa “This Week” de la cadena ABC, Bessent afirmó que Washington había descartado un aumento del 100% de los aranceles a los productos chinos a cambio de que Pekín aplazara las restricciones a sus exportaciones mundiales de tierras raras.

“Se evitarán los aranceles”, declaró Bessent luego de concluir las conversaciones con el viceprimer ministro chino, He Lifeng, en Kuala Lumpur, capital de Malasia.

Con respecto a los controles a las exportaciones, China “los postergará un año mientras los reexamina”, aseguró Bessent.

Las declaraciones del secretario del Tesoro se produjeron al tiempo que el mandatario iniciaba en Kuala Lumpur una gira por Asia que culminará con una reunión con Xi en Corea del Sur.

Bessent afirmó que esperaba que ambos líderes anunciaran formalmente el acuerdo luego del encuentro.

Añadió que Pekín también había acordado compras sustanciales a agricultores estadounidenses, una fuente clave de apoyo político interno para Trump que se vio gravemente afectada por la disputa arancelaria entre ambos países.

China, que llegó a ser el mayor comprador de soja estadounidense, suspendió todos los pedidos a medida que la disputa comercial con Estados Unidos se intensificaba.

“Creo que, cuando se haga público el anuncio del acuerdo con China, nuestros productores de soja se sentirán muy satisfechos”, señaló Bessent.

También dijo que ambas partes habían alcanzado un acuerdo definitivo sobre la versión estadounidense de la popular aplicación china de redes sociales TikTok, que cuenta con unos 170 millones de usuarios en Estados Unidos.

Estados Unidos ha intentado arrebatar las operaciones estadounidenses de TikTok a su empresa matriz china, ByteDance, bajo el argumento de riesgos a la seguridad nacional.

El mes pasado, Trump firmó un decreto que otorgaría el control a un grupo de inversores estadounidenses, muchos de ellos aliados cercanos del presidente.

“Todos los detalles fueron ultimados, y dependerá de los dos líderes consumar el jueves en Corea lo acordado”, declaró Bessent en otra entrevista en el programa “Face the Nation” de CBS.

En Kuala Lumpur representantes estadounidenses y chinos también abordaron el problema del fentanilo, una fuente persistente de fricción con Washington, que acusa a Pekín de ignorar el tráfico de este potente opioide, algo que Pekín niega.

“Acordamos que China comenzaría a ayudarnos con los precursores químicos para esta terrible epidemia de fentanilo que está asolando nuestro país”, dijo Bessent.