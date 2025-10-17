$!Senderismo y buceo, ofertas turísticas en Panamá Oeste

La provincia de Panamá Oeste se consolida como un destino con una variada oferta turística que combina aventura, naturaleza y descanso. Los visitantes pueden disfrutar del buceo en Playa Caracol, recorridos por las fincas de café y piña en Capira, senderismo en el Cerro Picacho y acampar en la Laguna de San Carlos, explicaron empresarios y operadores del sector.

Edwin García, presidente de la Cámara de Turismo de Panamá Oeste, señaló que “en la provincia tenemos más de ocho tipos de turismo. Las áreas con mayor actividad son la Laguna de San Carlos, donde las personas acampan; Playa Caracol, donde se practica el buceo; el Cerro Picacho y el Parque Nacional Altos de Campana. Sin embargo, hace falta apoyo del Gobierno Central para mejorar la infraestructura y reforzar la llegada de turistas”.

Por su parte, Tomás Villa, exvicepresidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), capítulo de Panamá Oeste, destacó que “en la provincia se está desarrollando con fuerza el turismo ecológico, especialmente en la zona de Capira, donde existen numerosas granjas agropecuarias y fincas que promocionan tours de café y piña, lo cual es muy positivo”.

Villa agregó que “es necesario romper el esquema tradicional de turismo de playa y enfocarnos más en las actividades agropecuarias para atraer a más visitantes a la provincia”.

Mientras tanto, Fernando Sánchez, guía turístico, indicó que “en la provincia de Panamá Oeste ofrecemos visitas a cascadas donde se practica senderismo y las personas pueden conectarse con la naturaleza”.

Sánchez añadió que “entre los lugares más visitados por los turistas para realizar senderismo y acampar están La Arenilla de Capira, el Cañón de Jordanal, la Laguna de San Carlos, el Cerro Picacho y Los Cajones de Chame”.

El guía turístico comentó además que “los precios para conocer estos atractivos naturales van desde B/.40.00 hasta B/.55.00, e incluyen transporte, entrada a los senderos y un almuerzo”.