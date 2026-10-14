Sismo paraliza transporte de alimentos y golpea al agro

a.qUINTERO | El sismo de magnitud 7.5, ocurrido el pasado viernes 9 de octubre, ya impacta la producción agrícola nacional. Productores reportan afectaciones para transportar rubros como arroz, maíz, leche, hortalizas, carnes y mariscos, debido al colapso de infraestructuras y vías de producción.

Según productores consultados por Metro Libre, el sismo afectó la producción y el acceso a zonas agrícolas, por lo que solicitan apoyo estatal para recuperar sus actividades económicas.

Omar Spiegel, presidente de la Federación de Asociaciones de Productores de Arroz y Granos de Panamá (FAPAGRAP), dijo que “el sismo paralizó las actividades agropecuarias, comerciales y pesqueras en Mariato (Veraguas), donde destacan la producción de arroz, ganadería, leche y maíz”. Spiegel explicó que “a nivel general, la producción agrícola en sí no sufrió daños directos, pero el colapso de puentes, vados y carreteras mantiene aisladas a varias comunidades y dificulta el traslado de mercancías e insumos”.

Asimismo, detalló que “para evitar pérdidas de arroz y otros rubros que estaban en camiones al momento del sismo, se recomienda transportarlos en vehículos más livianos y con menor carga. Sin embargo, esta medida aumenta los costos de flete por quintal debido al alto precio del combustible”.

Por su parte, Rodrigo Báez, presidente de la Cámara de Turismo de Veraguas, afirmó que “el sismo paralizó por completo todas las actividades económicas en Mariato”.

Báez comentó que “la región es una zona clave para la producción de arroz, ganado, maíz, pesca y leche. Aunque la producción agropecuaria en sí no sufrió daños directos, la pérdida de infraestructura vial impide la movilización de mercancías y alimentos. Adicionalmente, existen numerosas personas damnificadas que han perdido la totalidad de sus viviendas y pertenencias”.

Para superar la crisis, Rodrigo señala que es urgente recibir un mayor respaldo de las instituciones gubernamentales. Las prioridades inmediatas incluyen iniciar la reconstrucción de las viviendas destruidas y rehabilitar las vías de comunicación terrestres para restablecer el comercio y el traslado de productos.