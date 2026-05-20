SONDA renovará sistema de pago en buses y estaciones del Metro de Panamá

La empresa SONDA prevé realizar cambios en las máquinas lectoras utilizadas en los buses y estaciones del Metro de Panamá a partir del mes de junio 2026, como parte de un proceso de modernización de los métodos de pago en el sistema de transporte público.

De acuerdo con un vocero de la compañía, las nuevas lectoras serán unificadas y permitirán a los usuarios realizar pagos tanto con la tarjeta del metro como con tarjetas bancarias EMV, las cuales funcionan con chip. La medida busca facilitar el acceso al servicio y agilizar las transacciones de los pasajeros.

“A partir del mes de junio se realizarán cambios en las máquinas lectoras de los buses y de las estaciones del metro. Ahora todas serán iguales y las personas podrán utilizar en todas las estaciones tanto su tarjeta del metro como su tarjeta EMV con chip o modalidad contactless”, señaló un vocero de la empresa.

Asimismo, la fuente destacó que “mantenemos alianzas con entidades bancarias del Estado para implementar también nuevas tarjetas vinculadas al sistema de pago del servicio”. Según explicó, esta iniciativa busca ampliar las opciones disponibles para los usuarios y ofrecer un sistema más práctico, moderno y accesible dentro del transporte público.

“Queremos promover el beneficio de los ciudadanos y facilitar el poder de trabajar con medios de pago”, afirmó el vocero.

Además, indican que “se han realizado estudios con transportistas, quienes consideran que este sistema sería una alternativa positiva, ya que reduciría el manejo de efectivo y permitiría que la mayoría de las transacciones se realicen de manera digital, ayudando así a disminuir riesgos de robos”.

Por otra parte, destacaron que SONDA lanzó recientemente su propia tarjeta en conjunto con Mastercard y entidades gubernamentales asociadas al proyecto. Estas tarjetas podrán ser utilizadas no solo en el sistema de transporte, sino también en comercios y restaurantes.

“Lo que se promueve es que el ciudadano pueda utilizar la misma tarjeta para transportarse y también para consumir en establecimientos comerciales”, manifestó el vocero de Sonda.