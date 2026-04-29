Superintendencia de Bancos advierte de estafas usando el nombre de la entidad

La Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP) emitió un aviso tras recibir reportes de personas que aseguran haber sido contactadas con propuestas de préstamos, compra de bienes inmuebles y solicitudes de transferencias de dinero, presuntamente realizadas en nombre de funcionarios de la entidad a través de canales no oficiales.

De acuerdo con la SBP, estas comunicaciones se estarían realizando mediante redes sociales, mensajería instantánea o llamadas desde números celulares no institucionales, incluso utilizando de forma indebida el logo de la institución y, en algunos casos, el de otras entidades del Estado.

Ante esta situación, la Superintendencia reiteró que “la Superintendencia de Bancos y su personal Directivo, Ejecutivo y Operativo, no participa en las operaciones comerciales entre clientes y agentes comerciales, y no solicita dinero, pagos, transferencias, inversiones, donaciones ni beneficios económicos de ningún tipo”.

La entidad advirtió además que “cualquier comunicación que invoque el nombre de la Superintendencia de Bancos o de sus funcionarios para requerir fondos, gestionar ‘trámites urgentes’, ofrecer beneficios, evitar sanciones o prometer ventajas económicas debe considerarse como un posible fraude o intento de estafa”.

En ese sentido, exhortó a la población a extremar precauciones. “La Superintendencia de Bancos exhorta a la población a no realizar pagos, no compartir datos personales o bancarios, salvo que hayan verificado debidamente los datos de su contraparte y, en caso contrario, denunciar inmediatamente estos hechos ante las autoridades competentes”, indicó.

En caso de ser víctima de este tipo de situaciones, la institución instó a acudir al Ministerio Público de Panamá o a la Casa de Justicia Comunitaria de Paz correspondiente para presentar la denuncia.