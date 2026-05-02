Superintendencias firman acuerdo para luchar contra el blanqueo de capitales

La Superintendencia de Bancos de Panamá y la Superintendencia de Sujetos No Financieros suscribieron un Acuerdo de Cooperación para fortalecer la supervisión y coordinación en materia de prevención del blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El acuerdo fue firmado por el superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, y la superintendente de Sujetos No Financieros, Isabel M. Fernández, y establece un mecanismo de cooperación técnica recíproca e intercambio de información estadística y estratégica entre ambas entidades.

Como parte de la alianza se ejecutarán mesas de trabajo, pasantías, capacitaciones y eventos especializados para fortalecer la gestión de riesgos asociados a delitos financieros y promover una supervisión más efectiva.

Este es el primer acuerdo de cooperación entre ambas instituciones desde que la entonces Intendencia de Sujetos No Financieros fue elevada a categoría de Superintendencia, lo que marca un avance en el marco de supervisión nacional.

Con esta iniciativa, la SBP reafirma su compromiso de trabajar de forma articulada con las autoridades competentes para reforzar la integridad, transparencia y solidez del sistema financiero y de las actividades económicas del país.