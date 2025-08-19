“Tenemos arroz suficiente hasta enero”, aseguró el ministro del MIDA

Este martes, 19 de agosto, el ministro de Desarrollo Agropecuario Roberto Linares indicó que en el país se cuenta con arroz suficiente hasta inicio del próximo año.

“En estos momentos no hay ningún problema con la producción nacional todo se está mercadeando y tenemos arroz suficiente hasta el mes de enero, igualmente en las ferias el IMA”, afirmó el ministro.

Por otro lado, agregó que “están trabajando duro para incentivar la producción de café, piña y el cacao”.

Las declaraciones de Linares se dieron en medio la Gira Nacional de Diálogo Productivo Panamá–MERCOSUR, que se desarrolla hoy en La Chorrera.