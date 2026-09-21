“The Barkery PTY”, emprendimiento que ofrece snacks deshidratados para mascotas

Motivada por el amor hacia los animales y el deseo de ofrecerles una mejor alimentación, Estefanía Zúñiga, de 23 años, creó “The Barkery PTY”, un negocio dedicado a la elaboración de snacks naturales deshidratados para mascotas.

Zúñiga indicó que la idea inició en 2025, cuando buscaba un producto natural que ayudara a mantener entretenidos a sus perros, ya que uno de ellos tenía el hábito de morder los muebles de la casa. “Uno de los perros se comía todo lo que estaba en la casa como las patitas de las mesas, las ruedas de las maletas, las sillas y hasta los almohadones”, dijo Zúñiga.

La emprendedora señaló que desde esa experiencia decidió empezar a producir las patitas de gallina deshidratadas, como una forma de mantener a las mascotas “distraídas”. Posteriormente, optó por comercializar el producto al identificar que otras personas también buscaban snacks naturales para sus animales.

Entre los productos que ofrece están las patitas de gallina deshidratadas y las paletas de pollo con vegetales y cúrcuma. Zúñiga explicó que el precio de sus productos va desde los B/.3.00 hasta los B/.6.00 dependiendo de la cantidad de paletas o patitas de gallina. Se pueden conseguir a través de su cuenta de Instagram @thebarkery_pty.

La joven comentó que todos sus productos son 100% artesanales, “elaborados con ingredientes naturales y libres de conservantes o aditivos”.