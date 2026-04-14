Tocumen alcanza el top 3 de conectividad aérea en América Latina

El Aeropuerto Internacional de Tocumen reportó que logró entrar entre los tres megahubs más importantes de América Latina en el ranking OAG Megahubs 2025, que evalúa la capacidad de los aeropuertos para facilitar conexiones entre vuelos y destinos.

El informe analiza el desempeño de los principales aeropuertos internacionales considerando el número de combinaciones de vuelos posibles en un periodo de seis horas y la oferta de asientos disponibles en días de alta demanda.

De acuerdo con el estudio, “Tocumen (PTY) ocupa la tercera posición en América Latina, consolidándose como uno de los principales centros de conexión del continente, con una alta concentración de operaciones lideradas por Copa Airlines, que representa el 90% de los vuelos”.

El ranking regional es encabezado por el Aeropuerto Internacional El Dorado (BOG), en Colombia, donde Avianca concentra el 53% de las operaciones; seguido por el Aeropuerto Internacional Benito Juárez (MEX), en México, con Aeroméxico alcanzando una cuota del 57%.

En la cuarta posición se ubica el Aeropuerto Internacional de São Paulo-Guarulhos (GRU), en Brasil, donde LATAM Airlines Group mantiene una participación del 53%, mientras que el quinto lugar corresponde al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (LIM), en Perú, también con dominio de LATAM Airlines Group, que concentra el 61% de los vuelos.

“Ser el tercer megahub de América Latina refleja la fortaleza de la red de conexiones que operan desde Tocumen y el rol que tiene Panamá como punto de enlace natural del continente”, destacó el gerente general de Tocumen, José Ruiz Blanco.

Official Airline Guide (OAG) es un proveedor global de datos de aviación que analiza información de vuelos, capacidad y enlaces entre rutas para aeropuertos y aerolíneas a nivel mundial.