Trabajadores de ETESA aprueban llamado a huelga a partir del 30 de noviembre

El Sindicato de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Similares de la República de Panamá (SITIESPA) informó que los colaboradores de la Empresa de Transmisión Eléctrica, S. A. (ETESA) de las tres zonas de trabajo (Panamá, Aguadulce y David), reunidos en asambleas seccionales, aprobaron respaldar un llamado a huelga contra la administración a partir del próximo 30 de noviembre. Según la organización, esta decisión democrática refleja la unidad y determinación de la base frente a los reiterados incumplimientos del Convenio Colectivo, situación que motivó la presentación de un pliego de violaciones ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL).

A pesar de los esfuerzos realizados para alcanzar una salida mediante el diálogo y la negociación, la agrupación sindical señaló que la intransigencia de las autoridades de la empresa mantiene estancado el proceso. En ese sentido, el respaldo unánime a esta medida de fuerza otorga un mandato directo al sindicato para defender los derechos adquiridos, exigir el estricto cumplimiento de lo pactado y poner fin a las prácticas administrativas que desconocen los compromisos con la representación laboral.

Finalmente, SITIESPA reiteró que la responsabilidad de evitar la paralización de labores recae exclusivamente en la administración de ETESA, subrayando que aún existe margen para lograr acuerdos si prevalece una voluntad real de resolver las denuncias.