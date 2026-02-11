Trabajadores del Cuarto Puente sobre el Canal reanudan sus labores

Los trabajadores del proyecto Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá reanudaron hoy miércoles sus labores, luego de alcanzar un acuerdo con la empresa constructora de la obra.

El Consorcio Panamá Cuarto Puente (CPCP) informó que sostuvo conversaciones directas con los trabajadores del proyecto para escuchar sus inquietudes y aclarar las dudas planteadas. Bajo la observancia de las autoridades del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL), se logró que los frentes de trabajo reanudaran sus labores al 100%.

“El CPCP reitera que cree firmemente en el diálogo como herramienta fundamental para la solución de diferencias y que su actuación se mantiene en estricto cumplimiento de la legislación laboral panameña, las convenciones colectivas vigentes y el respeto absoluto a los derechos fundamentales, incluyendo la libertad sindical. Asimismo, valora el acompañamiento institucional del MITRADEL como garante del marco legal laboral y de la estabilidad en las relaciones de trabajo”, detalla la nota.

La empresa se comprometió a mantener un ambiente de respeto, cumplimiento y cooperación, garantizando la continuidad ordenada de los trabajos y la ejecución responsable del proyecto, en coordinación con las autoridades y en beneficio del país.