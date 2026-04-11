Transportistas recibirán subsidio al combustible a partir del 15 de abril

A partir del miércoles 15 de abril, desde las 6:00 a.m., los transportistas de taxis, buses y colegiales recibirán combustible subsidiado en estaciones a nivel nacional, confirmó el Gobierno Nacional.

La medida habilita el programa en el plazo de 15 días acordado con el sector transporte durante la reunión del pasado 1 de abril. Los precios fijados para los beneficiarios son:

-Gasolina de 91 octanos: B/. 0.88 por litro.

-Diésel: B/. 0.90 por litro.

-Gasolina de 95 octanos: B/. 1.00 por litro.

El subsidio aplica exclusivamente para transporte selectivo (taxis), colectivo (buses) y colegial. Los sectores de carga, turismo y embarcaciones artesanales serán incorporados próximamente, según el cronograma que anunciará el Gobierno.

Registro obligatorio en Panamá Conecta

Para acceder al beneficio, los transportistas deben registrarse en la plataforma digital Panamá Conecta (panamaconecta.gob.pa). El sistema valida que el vehículo esté debidamente habilitado y corresponda a las categorías autorizadas. A la fecha, cientos de unidades ya completaron el proceso.

Una vez validado el registro, el transportista solo deberá presentarse en cualquier estación del país e indicar su número de cédula y placa del vehículo al momento del despacho.

El Ejecutivo señaló que el avance fue posible gracias al despliegue de la plataforma de control, la instalación de sistemas en estaciones de combustible y la capacitación del personal operativo para la entrada en funcionamiento del programa.

El gobierno nacional reiteró su compromiso con la implementación de soluciones tecnológicas que permitan una distribución eficiente, transparente y focalizada de los subsidios.