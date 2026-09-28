Tres de cada diez panameños rechazaron una oferta laboral porque requería presencialidad

El 29% de los talentos en Panamá rechazó una oferta laboral porque requería presencialidad: el 25% porque implicaba trabajar de manera 100% presencial y el 4% porque requería algún grado de presencialidad, según el estudio 100% Presencialidad de Konzerta, la app líder para buscar trabajo en Latinoamérica.

El 3% no aceptó un trabajo completamente a distancia, mientras que el 68% dice que nunca rechazó una oportunidad por su modalidad de trabajo.

En contraste, el 90% de los especialistas en Recursos Humanos considera que la vuelta a la presencialidad 100% es una realidad, frente al 10% que no identifica ese regreso.

“Hay una brecha notable entre las expectativas de las empresas y las prioridades de las personas: mientras 9 de cada 10 especialistas consideran que la vuelta a la presencialidad total es un hecho, cerca de un tercio de los talentos ya ha rechazado oportunidades laborales precisamente por exigir presencialidad. Para los talentos exigir un modelo 100% presencial dejó de ser una simple norma operativa para convertirse en un filtro a la hora de buscar trabajo”, explica Miguel Bechara, Director de Konzerta.com en Jobint.

El estudio contó con la participación de 3,181 personas trabajadoras y especialistas en Recursos Humanos de Argentina, Chile, Ecuador, Panamá y Perú.

Principales motivos del rechazo a la presencialidad

El 46% de los talentos considera que la presencialidad impacta de manera positiva en su productividad; al 35% le es indiferente; y para el 19% de forma negativa.

Entre quienes la ven de forma negativa, el 93% señala la pérdida de tiempo en traslados; el 89% un mayor gasto económico; el 80% más estrés o cansancio físico; el 59% pérdida de flexibilidad para organizar sus horarios; y el 43% mayor distracción en la oficina.

Además, el 39% de los talentos asegura que rechazaría una oferta laboral si no se ajustara a su modalidad ideal: el 27% no aceptaría un trabajo 100% presencial, el 4% rechazaría una posición que requiriera presencialidad y el 8% no aceptaría un trabajo totalmente a distancia.

Desde Recursos Humanos, el 90% considera que la modalidad de trabajo impacta en la búsqueda de talentos.