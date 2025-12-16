Tres empresas recogerían la basura en San Miguelito

El Municipio de San Miguelito seleccionó a tres empresas que se encargarán de la recolección de basura a partir del 18 de enero de 2026, así lo indicó el representante del corregimiento de Rufina Alfaro, Iván Cheribin.

Se trata de la empresa Eco Septic Panamá Corp., Roca Atlántica S.A., y Volquetes y Transporte Corro, S.A.

Cheribin explicó que “en este proceso se realizó un planteamiento técnico y se llevó a cabo una licitación abierta al público para la contratación de tres empresas, una por cada zona en las que se divide el distrito de San Miguelito”. Agregó que, “estas zonas presentan características distintas en cuanto a su relieve, necesidades y también brindan las posibilidades de que las empresas tengan los tiempos adecuados para la recolección”.

El representante señaló que, “solicitamos a la alcaldesa un plan de contingencia ante los retrasos del proceso (de licitación para un nueva empresa) lo que dio paso a esta contratación para evitar la suspensión del servicio de recolección”. Finalmente, destacó que “la contratación se encuentra en proceso de oficialización y deberá pasar por la aprobación de las instancias correspondientes de contrataciones públicas, como la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), el Consejo Económico Nacional (CENA) y el Consejo de Gabinete”. Precisó que el monto total de la licitación asciende a B/. 3.8 millones, correspondiente a todo el distrito.

Según datos detallados en el documento que establece un “procedimiento excepcional”, sobre el “servicio temporal de recolección” para un periodo de seis meses, publicado en Panamá Compra, la empresa Eco Septic Panamá Corp. estará a cargo de la zona azul, que comprende los corregimientos de Victoriano Lorenzo, Amelia Denis de Icaza, Omar Torrijos en el polígono ubicado al oeste de la carretera Transístmica y al sur del Corredor Norte y Mateo Iturralde, con un monto de contratación de B/. 1,026,000.00.

En tanto, la compañía Roca Atlántica, S. A. prestará el servicio en la zona naranja, que incluye los corregimientos de Arnulfo Arias Madrid, Belisario Porras, Belisario Frías, Omar Torrijos en el polígono al este de la Transístmica y al norte del Corredor Norte y José Domingo Espinar (Nuevo Belén y áreas aledañas), por un monto de B/. 1,539,000.00.

Mientras que Volquetes y Transporte Corro, S. A., se encargará de la zona verde, que incluye los corregimientos de José Domingo Espinar (exceptuando los barrios de Nuevo Belén y zonas aledañas y que se dividen de Villa Lucre por el corredor Norte) y Rufina Alfaro. Incluye todo el corregimiento sin excepción por B/. 1,303,000.00.