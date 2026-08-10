Trump prorroga una exención para facilitar el flujo marítimo de petróleo entre puertos de EEUU

El presidente Donald Trump volvió a prorrogar este lunes una exención que permite a buques extranjeros transportar petróleo y otros productos entre puertos de Estados Unidos, en momentos en que la guerra contra Irán sigue afectando los precios de la energía.

Esta prórroga, de 90 días, tiene un alcance más limitado que la anterior. Se centra específicamente en el transporte de productos energéticos, confirmó este lunes un funcionario de la Casa Blanca.

“Hoy, la administración Trump emitió una prórroga de 90 días de la exención de la Ley Jones para garantizar que nuestras fuerzas armadas y sectores clave mantengan un acceso ininterrumpido a recursos críticos”, dijo la portavoz de la Casa Blanca, Taylor Rogers.

Según la funcionaria, la exención ha impulsado hasta ahora la entrega de productos esenciales como “gasolina, diésel y combustible para aviones”.

El alivio en esta ocasión también exige revisiones de la disponibilidad de buques estadounidenses antes de determinar si la exención se aplica a viajes individuales.

Según el Instituto Cato de Washington, más de 54 millones de barriles han sido transportados entre puertos estadounidenses por buques extranjeros desde marzo, cuando se estableció la exención.

“La exención ha aumentado el comercio interno”, señalaron los investigadores del instituto en un comunicado.

“En la mayoría de los casos, estos viajes se realizaron en buques sin conexión con adversarios de Estados Unidos como China, y abastecieron a empresas estadounidenses con productos energéticos estadounidenses que, de otro modo, se habrían importado a un costo mucho más elevado”, agregaron.

Los precios del petróleo se han disparado después de que ataques estadounidenses e israelíes contra Irán a finales de febrero desataran una guerra que desde entonces ha envuelto a Oriente Medio.

Teherán respondió con un bloqueo de facto del estrecho de Ormuz, una vía crucial para el tránsito mundial de hidrocarburos.

Los precios de la gasolina en Estados Unidos también han aumentado desde entonces, afectando el bolsillo de las familias mientras se acercan las importantes elecciones de medio mandato.

En virtud de la Ley Jones de 1920, la carga transportada por vía marítima entre puertos estadounidenses debe hacerse en buques construidos en Estados Unidos, de propiedad estadounidense y registrados bajo bandera estadounidense.

El objetivo de la ley era fomentar la industria naval norteamericana.

El gobierno de Trump concedió en marzo una exención de 60 días para suspender temporalmente este requisito y amplió el alivio a finales de abril, mientras persistían las repercusiones económicas del conflicto.

Por ahora, las negociaciones para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz se encuentran estancadas.

Este lunes, los precios del petróleo se dispararon 5% por las preocupaciones del mercado por el estrecho.