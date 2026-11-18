La modernización y agilización de trámites, la capacitación y orientación de los marinos, y el fortalecimiento de su participación para dinamizar el sector marítimo son las principales propuestas de Tulia Tapia, aspirante a la presidencia de la Asociación Panameña de Oficiales de Marina (APOM).

Tapia señaló que una de sus propuestas es agilizar los trámites de licencias ante la Autoridad Marítima de Panamá desde las oficinas de la asociación, para ahorrar tiempo a los marinos. “Esto les facilitaría sus gestiones y les permitiría avanzar con mayor rapidez en sus procesos”, expresó.

Asimismo, propuso colaborar con otros gremios y brindar asesoría y capacitación a los marinos. “Tenemos que colaborar con nuestra gente de mar y prepararlos, porque los jóvenes necesitan ayuda en un mundo cambiante”, manifestó.

En cuanto a los retos del sector, Tapia advirtió sobre las demoras en los trámites de licencias. “Los retrasos en los permisos afectan a nuestra gente de mar y les pueden hacer perder plazas de trabajo”, señaló.

También destacó la necesidad de fortalecer la formación profesional para responder a las demandas de nuevos proyectos. “Necesitamos preparar mano de obra en logística, estiba e inglés, porque el sector requiere personal capacitado”, expresó.

Sobre los proyectos portuarios y el embalse de Río Indio, destacó su importancia para el desarrollo del país, “tenemos una necesidad imperial. Sin agua el Canal no trabaja, sin Canal hay menos entrada de dinero, menos trabajo. Considero que los planes que tiene la ACP van marcando hacia donde vamos”.

Tapia concluyó que “es necesario que el Gobierno acompañe al sector y tome en cuenta la experiencia de sus trabajadores y empresarios. “Hace falta que el Gobierno vea a la industria, a su gente de mar y a sus empresarios, y que los escuche. También necesitamos educación y continuidad en los planes”, afirmó.