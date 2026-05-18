“Turismo y logística”, oportunidades de inversión en Colón

Ejecutar proyectos de infraestructura vial, impulsar el desarrollo de terminales portuarias y fortalecer el turismo y la logística, son algunas de las medidas necesarias para generar empleo y dinamizar la economía en la provincia de Colón, así lo aseguró Dominico Medina, presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), capítulo de Colón.

Medina destacó que “aunque existen iniciativas ligadas al sector logístico, como el posible puerto en Isla Margarita y la eventual reactivación minera, actualmente el turismo representa algo tangible, que el colonense puede aprovechar, ya que es una forma de desarrollo”.

El empresario resaltó que, “Colón tiene importantes ventajas competitivas gracias a su posición geográfica, puertos, biodiversidad y sitios históricos”. Agregó que “tenemos Costa Arriba, Costa Abajo, el río Chagres, el lago Gatún, el Castillo de San Lorenzo y las ruinas de Portobelo. Tenemos muchas oportunidades y se deben aprovechar”.

Asimismo, destacó que “la provincia requiere mejoras en la conectividad debido al deterioro de la carretera Transístmica que complica el comercio. No podemos depender solamente de la autopista”. También mencionó que “iniciativas como el embalse de Río Indio podrían generar empleos e impulsar la economía local”.

Finalmente, Medina señaló que los sectores con mayor potencial son “la logística y el turismo”, aunque advirtió que “es necesario fortalecer la educación en los jóvenes, sobre todo en el idioma inglés, ya que son sectores claves en la región”.