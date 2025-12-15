UMIP y Cámara Marítima de Panamá renuevan convenio para fortalecer la formación y el desarrollo del sector

La Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) y la Cámara Marítima de Panamá (CMP) renovaron su convenio de cooperación interinstitucional con el objetivo de fortalecer el sector marítimo, impulsar el desarrollo del talento humano y promover iniciativas conjuntas orientadas al crecimiento económico sostenible, en beneficio del país y de la región.

De acuerdo con el reporte oficial, uno de los ejes centrales del convenio es el desarrollo de programas de prácticas profesionales y pasantías para estudiantes de la UMIP, conforme a los reglamentos establecidos, lo que permitirá reforzar la formación académica con experiencia práctica en el sector marítimo.

El acuerdo también contempla el intercambio de experiencias, documentos, información y conocimientos, así como la difusión de los logros y resultados de trabajos e investigaciones desarrolladas por ambas instituciones. Este intercambio busca fortalecer la transferencia de conocimiento entre la academia y la industria marítima.

Asimismo, se impulsará el desarrollo de investigaciones conjuntas, consultorías y proyectos de extensión, bajo esquemas de financiamiento o colaboración previamente acordados. El convenio incluye además el intercambio de especialistas, técnicos, científicos, profesores y estudiantes, sujeto a las disposiciones legales, laborales y reglamentarias vigentes.

La renovación del acuerdo abarca “el desarrollo conjunto de programas y proyectos de mutuo interés, con énfasis en la capacitación técnica marítima, el diseño y ejecución de programas de fortalecimiento de capacidades del recurso humano de la Cámara Marítima de Panamá y de la UMIP, y la certificación del personal técnico que participe en las actividades formativas organizadas por cada institución”.

En ese contexto, el rector de la UMIP, Víctor Luna Barahona, destacó que la renovación del convenio permitirá dar continuidad a los proyectos y programas en marcha.

“La renovación de este acuerdo nos permite que los proyectos, programas de investigación, prácticas formativas o intercambio de conocimientos que estaban en curso no se interrumpan. Nos ayuda a actualizar los objetivos y actividades para alinearlos con las necesidades actuales de la membresía de la Cámara, y la universidad”.

Por su parte, el presidente de la Cámara Marítima de Panamá, René Gómez Jurado, reafirmó el compromiso del gremio con el trabajo conjunto y la creación de sinergias entre la academia y el sector productivo.

Expresó su compromiso con “el fortalecimiento del trabajo conjunto y la creación de sinergias para fomentar un ecosistema que integre la investigación, la innovación y el emprendimiento como pilares fundamentales para el desarrollo sostenible y la competitividad de Panamá como hub logístico global”.