$!Un 46 % de las empresas mantienen una tendencia positiva en las ventas

El Sondeo Rápido de Actividad Económica de septiembre 2025, realizado por la firma de asesoría financiera ELEMENTE, reveló que un 46% de las empresas consultadas mantienen una tendencia positiva de ventas y una relativa estabilidad en el empleo.

El estudio, en el que participaron 230 empresas, detalla que el 53% espera que las ventas para el resto del año sean mejores o iguales con relación al 2024.

En cuanto a las perspectivas de empleo, “el 15% de las empresas reportaron aumentos en su personal, el 73% mantuvo el mismo nivel y el 12% redujo su plantilla. A futuro, el 30% espera contratar más trabajadores durante los próximos 12 meses”, según indica el informe.

El análisis también destaca que “el mayor optimismo se registró en el sector comercio de autos, con 80% de evaluación positiva, mientras que la construcción fue la más afectada, con apenas 18%”.

Los resultados del sondeo, además, destacan que “la confianza en Panamá, como destino de inversión, también mejoró: el índice NPS pasó de 4% en octubre de 2024 a 26% en septiembre de 2025. No obstante, el 94% de los participantes considera necesario revisar la estructura de subsidios y exoneraciones vigentes”.

Representantes de las empresas concluyeron que “entre los principales desafíos para las empresas se mantiene el capital humano, seguido de la regulación gubernamental y el entorno comercial. A nivel nacional, la corrupción fue identificada como el problema más crítico, seguida de la educación y el empleo.

Según ELEMENTE, los resultados reflejan un entorno empresarial más confiado, aunque aún marcado por retos estructurales que limitan el crecimiento sostenido.