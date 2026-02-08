Un ministro danés dice que la situación con EEUU sobre Groenlandia mejoró, pero "la crisis no terminó"

El ministro de Relaciones Exteriores de Dinamarca afirmó el sábado que se encuentran en una posición mucho mejor que hace unas semanas con respecto al deseo del presidente estadounidense Donald Trump de adquirir Groenlandia, pero subrayó que la crisis no se resolvió.

La crisis no terminó y todavía no tenemos una solución", declaró el ministro de Exteriores Lars Løkke Rasmussen en una rueda de prensa en Nuuk -capital del territorio autónomo danés-.

No obstante, estimó que "ahora estamos en una posición mucho mejor en comparación con hace unas semanas".

El ministro añadió que "no hay amenazas sobre la mesa, no hay guerra comercial con Europa", y que todas las partes coinciden en que la situación debe resolverse "por la vía diplomática normal".

Desde que regresó a la Casa Blanca el año pasado, Trump ha insistido en que Washington necesita controlar la estratégica isla ártica por razones de seguridad.

El mes pasado, dejó de lado sus amenazas de apoderarse de Groenlandia tras alcanzar un acuerdo marco con el jefe de la OTAN, Mark Rutte, para garantizar una mayor influencia estadounidense.

Se creó un grupo de trabajo entre Estados Unidos, Dinamarca y Groenlandia para abordar las preocupaciones de seguridad de Washington en el Ártico, aunque no se han hecho públicos los detalles.

La ministra de Relaciones Exteriores de Groenlandia, Vivian Motzfeldt, que habló junto a Løkke Rasmussen, celebró que las partes estén ahora en un "diálogo directo" y afirmó que las conversaciones son respetuosas.

"Pero aún no estamos donde queremos estar", subrayó, y dijo que era "demasiado pronto" para saber hacia dónde conducirán las negociaciones.