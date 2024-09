Vigilan aumentos en colegios

El administrador General de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), Ramón Abadi Balid, indicó que actualmente mantienen procesos de verificación en más de 15 colegios privados por reclamos del aumento “arbitrario” de matrículas y mensualidades.

Abadi indicó que algunos de estos aumentos los van a suspender, ya que si el colegio tiene en planes aumentar costos, debe anunciarlo con seis meses de anticipación, según lo establece la Ley. “Lo importante es que los padres afectados siempre presenten la reclamación. Sé que a veces se sienten intimidados por los colegios, no se deben intimidar, vengan y presenten sus quejas, presenten sus reclamos, pueden hacerlo de forma anónima”, dijo Abadi.

En cuanto a la comercialización del arroz, el administrador de la ACODECO, adelantó que pretenden cambiar la regulación establecida en la normas de COPANIT, que regulan el porcentaje de granos enteros y quebrados que deben tener las bolsas de arroz. Actualmente, el arroz de primera es el que tiene un 70% de granos enteros y 30% quebrados; y el arroz especial tiene el 95% de granos enteros.

“Vamos a cambiarlo a que exista también 80% enteros-20% quebrados o 85%-15%, 90%-10%, para que existan muchas fórmulas de competencia, para que el productor nacional, para que el molinero y para que los importadores puedan traer arroz de diferentes categorías”, expresó Abadi.

Sobre las multas aplicadas por la entidad, Abadi señaló, en cuanto a consumo, que el año pasado se presentaron 1,700 denuncias, “de esas denuncias aplicamos multas por alrededor de casi 1.600 millones de dólares”. Explicó que por el incumplimiento de la Ley 24, que regula el servicio de información sobre el historial de crédito, se aplicaron multas por el orden del “los 2 millones y medio de dólares”. Según el encargado de la ACODECO, a nivel general “las multas oscilan de 25,000 mil a 50,000 mil dólares”.

Abadi también se refirió al costo de la canasta básica familiar de alimentos, conformada por 50 productos y reconoció que “ha subido un poco” por temas como la inflación, el transporte y el combustible.

Manifestó que “la canasta básica es irreal porque al final los productos que están contemplados en ella, no son los que realmente consumen todos los panameños en todas las áreas”. Concluyó que “entre más competencia haya, más descuentos y precios baratos vamos a encontrar. Los productos tienen que ser ofertados. No puede haber monopolio de los productos. No puede ser que una sola empresa dé un producto en general”.