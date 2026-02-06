Wall Street abre en verde tras un semana de caídas de las tecnológicas

La Bolsa de Nueva York abrió al alza el viernes, tras una semana turbulenta para los valores tecnológicos, motores del mercado en los últimos años.

En las primeras operaciones, el Dow Jones subía un 0,63 %, el Nasdaq avanzaba un 0,38 % y el S&P 500 ganaba un 0,48 %.

Pero en línea con la mala racha de las tecnológicas, la acción de Amazon perdía más de 9%, lastrada por el anuncio de sus enormes gastos para mantenerse en la carrera del desarrollo de la inteligencia artificial (IA).

Los mercados bursátiles europeos y asiáticos luchaban por encontrar rumbo el 4 de febrero de 2026 tras una ola de ventas impulsada por el sector tecnológico en Wall Street, mientras que los metales preciosos seguían recuperándose.