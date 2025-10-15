Wall Street cierra con una nota positiva por resultados de empresas

La Bolsa de Nueva York terminó con una nota positiva el miércoles, impulsada por la perspectiva de recortes de tasas de la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense) tras declaraciones de su presidente y por alentadores resultados trimestrales de empresas.

El índice Nasdaq ganó un 0,66% y el ampliado S&P 500 avanzó un 0,40%. El Dow Jones cerró cerca del equilibrio (-0,04%).

“Hay un optimismo continuo en cuanto a una flexibilización monetaria” de la Fed, dijo a la AFP Patrick O’Hare, de Briefing.com.

El presidente de la Fed, Jerome Powell, expresó el martes su preocupación por la atonía del mercado laboral en Estados Unidos, dos semanas antes de la próxima reunión de la Reserva Federal, tras la cual se espera una bajada de las tasas de interés.

“No hubo nada en el discurso de Jerome Powell ayer que pudiera disuadir al mercado de pensar que estas bajadas de tasas de interés son inminentes”, señaló O’Hare.

Además, la publicación el miércoles del “Libro beige” de la Fed, una encuesta periódica basada en la información proporcionada por agentes económicos, reforzó estas expectativas.

El informe “confirma la evaluación de los responsables de la Fed de que la balanza de riesgos se inclina cada vez más hacia un debilitamiento de las condiciones del mercado laboral”, dijo Nancy Vanden Houten, de Oxford Economics. Según la experta, esto “apunta a una bajada de las tasas (de interés) en octubre”.

En el ámbito comercial, “persisten las preocupaciones entre China y Estados Unidos”, señalaron los analistas de Briefing.com.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo el miércoles que, según la información de la cual disponía, el presidente Donald Trump seguía teniendo previsto reunirse próximamente con su homólogo chino, Xi Jinping.

En el mercado de bonos, el rendimiento a diez años de los bonos del Estado estadounidense se mantuvo estable con respecto al cierre del día anterior, en el 4,03% hacia las 20H30 GMT.

En cuanto a los valores, la temporada de resultados está en pleno apogeo y “el sector financiero presenta excelentes publicaciones”, destaca O’Hare.