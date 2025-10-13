Wall Street recupera su optimismo tras incertidumbre comercial

La Bolsa de Nueva York terminó al alza el lunes tras un cambio de tono por parte del presidente Donald Trump hacia China, a la que había amenazado con aranceles adicionales del 100% que hicieron temblar a los inversionistas.

El Dow Jones subió un 1,29%, mientras que el tecnológico Nasdaq aumentó 2,29% y el índice ampliado S&P 500 ganó un 1,56%.

Después de haber amenazado el pasado viernes a Pekín con impuestos adicionales sobre los productos chinos que ingresan a Estados Unidos, “Donald Trump se retractó (de sus declaraciones) y dejó claro que todo iba a salir bien con China”, comentó a la AFP Adam Sarhan, de la firma 50 Park Investments.

De acuerdo con el analista, lo que ocurrió es un escenario que se repite. “Trump utiliza los aranceles o la posibilidad de imponerlos como un medio para negociar acuerdos. El mercado reacciona, luego se adapta”.

Las amenazas sacudieron los mercados financieros, especialmente Wall Street, cuyo índice de referencia registró a finales de la semana pasada su mayor caída en una sesión desde el caos provocado en abril por la guerra comercial estadounidense.

Según Sarhan, el “rebote de alivio” de este lunes sigue siendo moderado, ya que los principales índices del mercado estadounidense solo recuperaron aproximadamente la mitad de sus pérdidas al final de la semana.

La Casa Blanca, sin embargo, continúa aplicando nuevos aranceles sectoriales, como aquellos dirigidos a la madera de construcción y al mobiliario, que entrarán en vigor el martes.

Y toda reanudación de las tensiones entre Washington y Pekín, “con un aumento de los aranceles por ambas partes, podría degenerar rápidamente y provocar una recesión mundial”, advirtió el experto.

En paralelo, el mercado espera con impaciencia la publicación de los resultados financieros trimestrales de los grandes bancos estadounidenses, marcando el inicio de la temporada de resultados.

“Los resultados trimestrales y las perspectivas de futuro tendrán más peso de lo habitual, ya que los datos económicos (oficiales) no están disponibles”, debido al bloqueo presupuestario en Estados Unidos, destacó Jose Torres, Interactive Brokers.