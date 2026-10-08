$!World of Coffee reunirá a 35 países y 10 mil personas

Los preparativos para el ‘World of Coffee Panamá’ avanzan con cifras históricas para la industria nacional. El evento, que se realizará del 23 al 25 de octubre de 2026 en el Panama Convention Center, ya registra 300 participantes confirmados de 35 países, además de 17 países productores que tendrán presencia directa, según detalló Ricardo Koyner, presidente de la Asociación de Cafés Especiales de Panamá.

Koyner explicó que la logística es el mayor reto, al tratarse de un evento que tradicionalmente se ha realizado en países consumidores como EE.UU., Asia y Dubái.

“Van a asistir unas 10 mil personas. Por lo tanto, tener bien definido y bien organizado todo el tema logístico es muy importante y es de hecho uno de nuestros retos más grandes”, afirmó. La cita reunirá a toda la cadena de valor: productores, compradores, fabricantes de máquinas para cappuccino, molinos, equipos agrícolas, vasos y tazas.

En paralelo se celebrará el Campeonato Mundial de Baristas (del 22 al 25 de octubre), donde cada país presentará a su campeón nacional. “Eso lo que le dice al mundo es Panamá es un país de café”, sostuvo Koyner al destacar que por primera vez la franquicia, propiedad de la Asociación Mundial del Café, sale de un mercado consumidor hacia un país productor. “Nosotros somos un pequeño productor, pero somos los que más reconocimiento y calidad de café tenemos en el mundo”.

El impacto económico, indicó, será de millones de dólares por el derrame en hoteles, restaurantes y transporte, ya que los baristas llegarán una o dos semanas antes para practicar en cafeterías locales y muchos visitantes viajarán a Chiriquí para conocer las fincas de Geisha.