“YuniPu”, muñecas, bolsos y estuches inspirados en las etnias de Panamá

Liliana Araúz Muñoz es la creadora de YuniPu, un emprendimiento dedicado a confeccionar muñecas, bolsos, estuches y otros artículos inspirados en las diferentes etnias de Panamá.

Muñoz, quien tiene 43 años de edad, comentó que decidió emprender en este rubro durante la pandemia. “En ese tiempo hacía muchas manualidades con mi hija, que tenía cinco años, y un día me pidió que le hiciera una muñeca de tela para jugar. Yo nunca había hecho muñecas, así que busqué algunos patrones y modelos. Tenía telas y materiales en casa y ese mismo día le hice una. Cuando regresó de la escuela se emocionó muchísimo y me dijo que debíamos venderlas. Le dije que sí, para seguirle la idea, y publiqué la muñeca en mis redes. Poco a poco, amigos y conocidos empezaron a pedirlas”, narró la creadora.

El rango de precios va desde los $10.00 hasta los $50.00 y los pedidos se pueden hacer a través del WhatsApp 6676-5064 y la cuenta de Instagram @yunipudolls.

“Quien quiere emprender debe saber que necesita varias cualidades: disciplina, organización, curiosidad y creer en sí mismo. Esta última es quizás la más importante, porque siempre habrá momentos de duda”, explicó Muñoz.

Araúz describe su trabajo como un “encanto”, “porque es la reacción que suelen tener las personas cuando ven una muñeca YuniPu por primera vez. Muchas veces se detienen, la observan con curiosidad y dicen cosas como: ¡qué belleza! o ¡qué nivel de detalle!. Cada muñeca está hecha a mano con mucho cuidado y cariño, y ese trabajo se refleja en la emoción que despierta en quien la descubre”.

Explicó que emprender no es fácil, sobre todo por los múltiples roles que se deben afrontar. “Lo más difícil de emprender, en mi caso, es que uno tiene que ponerse todos los sombreros: soy quien diseña, crea, vende, entrega, compra materiales y, al mismo tiempo, soy madre y administradora del hogar”, dijo.

Dentro de su gama de productos, su estrella son las mini muñecas para decorar los arbolitos de Navidad. Se venden durante todo el año, pero tienen su auge al finalizar el año.

“Uno de mis mayores orgullos es que mis muñecas ya han viajado a todos los continentes. Lo que empezó como una manualidad hecha para mi hija, hoy se ha convertido en un recuerdo de Panamá que acompaña a personas alrededor del mundo. Por ello, mi próximo objetivo es incrementar las ventas internacionales y lograr que mis productos no solo se adquieran en Panamá por turistas o panameños que viajan, sino que también puedan llegar directamente a otros países”, afirmó Muñoz.