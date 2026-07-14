Zapatos de cuero artesanal, una tradición que perdura

José Daniel Macías, un emprendedor de 29 años de edad, mantiene vivo un legado familiar a través de “Zapatería Macías Artisans”, un taller dedicado a la confección de calzados de cuero.

Macías, junto a su padre, quien lleva el mismo nombre, continúa un oficio familiar. “Mi abuelo reparaba calzado y mi papá se crió en el taller. Se dedicó durante 40 años a la confección de zapatos, hasta que decidió cerrar el negocio”, dijo Macías.

Asimismo, explicó que “en el 2020, durante la pandemia y ante la situación que atravesaba el país, retomamos las reparaciones, pero poco a poco nos enfocamos en fabricar calzados a medida y en retomar la tradición familiar”.

El emprendedor explicó que cada par de zapatos es único. “Primero se toman las medidas del cliente, se evalúan las condiciones de sus pies, se elige el modelo, los materiales y los colores. Luego viene el corte, la costura, el montado, la elaboración de la suela de cuero y los acabados finales”, detalló.

Macías señaló que entre los modelos de zapatos que diseñan están los babuchas, chinelas, cutarras y botas para bandas y batallones.

Macías comentó que sus productos tienen precios que van desde B/.12.00 para las babuchas tradicionales, B/.80.00 para las botas y hasta B/.120.00 para los zapatos de cuero a medida. Los interesados pueden adquirirlos en Pueblo Nuevo, calle cuarta o a través de su cuenta de Instagram @zapateriamaciasartisans.