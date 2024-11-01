El Lídice de Capira celebra 83 años de su cambio de nombre

El corregimiento de Lídice, en el distrito de Capira, celebra este año el 83 aniversario del cambio oficial de nombre de El Potrero a Lídice, ocurrido en 1943.

De acuerdo con un comunicado de la Junta Comunal, el pueblo originalmente se conocía como El Potrero, por ser el sitio donde se guardaba el ganado entregado como diezmo a la Iglesia San Isidro Labrador.

El nombre no era del agrado de los lugareños, por lo que un grupo de pobladores gestionó su cambio.

La solicitud se dio por sugerencia internacional, respaldada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), para nombrar avenidas, plazas y parques en ciudades y sectores de América Latina, incluyendo Panamá, con el nombre de “Lídice”, en memoria del trágico pueblo de Lídice en Checoslovaquia, destruido y arrasado por Adolfo Hitler en 1942 durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, cada año se celebra de manera cívica esta fecha.

Lídice, declarado Pueblo Histórico, cuenta con una extensión territorial de 42.6 km2 y una población de más de 5,000 habitantes, y mantiene un desarrollo pujante que aporta al crecimiento del distrito de Capira.

El aniversario fue conmemorado con un acto organizado por la representación del corregimiento que preside el representante Roger Lorenzo, con la participación de autoridades locales y miembros de la comunidad.