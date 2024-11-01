Fallece el ciclista colombiano Cristian Muñoz

El ciclista colombiano Cristian Muñoz falleció este viernes en Oviedo (norte de España) a consecuencia de una infección derivada de una caída que había sufrido hace unos días en Francia, informó su equipo, Nu.

El fallecimiento se produjo "en las últimas horas en Europa como consecuencia de complicaciones médicas derivadas del accidente sufrido el pasado sábado durante la disputa del Tour del Jura, en Francia", afirmó el equipo en un comunicado.

Muñoz, de 31 años, sufrió una herida en la rodilla izquierda por una caída en esa carrera francesa de la que fue tratado con antibióticos y puntos de sutura, antes de viajar a España para acompañar a su equipo en la Vuelta a Asturias.

El director del equipo Nu, Raúl Mesa, relató que ya se le venía tratando con antibióticos desde Francia, pero que su pierna seguía hinchándose por lo que se le ingresó en un hospital de Oviedo donde se le detectó una infección de difícil tratamiento.

"En las últimas horas, su evolución clínica se complicó y pese a todos los esfuerzos del equipo médico, Cristian falleció en la mañana de este viernes", explicó su equipo.

El equipo Nu se retiró de la Vuelta a Asturias, cuya segunda etapa se disputaba este viernes.