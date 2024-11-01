Inglaterra espera una semifinal "intensa y emocional" ante Argentina, dice Tuchel

Inglaterra espera una semifinal "intensa y emocional" ante Argentina, en el que es uno de los "grandes" clásicos de la Copa del Mundo, dijo este martes el seleccionador de los Tres Leones, Thomas Tuchel.

Los choques entre argentinos e ingleses han estado marcados por momentos icónicos, como la Mano de Dios y el Gol del Siglo de Diego Maradona en la victoria albiceleste por 2-1 en cuartos de final de México 1986.

Pero la rivalidad ha trascendido el rectángulo verde, como con la Guerra de las Malvinas en 1982.

"Es una gran rivalidad, dos grandes naciones del fútbol. Todo el que ama el fútbol y sigue el Mundial sabe de esto y de lo que implica. Son dos grandes naciones futbolísticas, esperamos un partido intenso y emotivo, con muchos cambios de circunstancias", dijo Tuchel en la rueda de prensa previa al cotejo del miércoles en Atlanta.

"Mi cuerpo técnico y yo, entre nosotros, no hablamos de los acontecimientos históricos. No hablamos de los momentos icónicos. El partido en sí ya es lo bastante icónico y la tensión es lo suficientemente grande", agregó.

El entrenador alemán consideró que su selección debe imponer su estilo y fortalezas, aunque sabe "del tamaño del obstáculo" para intentar clasificar a los Tres Leones a su primera final mundialista en sesenta años.

Los argentinos "no se asustan cuando van atrás en el marcador. Son un grupo muy competitivo. Son jugadores de gran calidad, jugadores muy experimentados en cada posición. Les encanta jugar por el centro, pueden defender con dureza, así que para mí lo tienen todo", sostuvo.

"Nos preparamos para la mejor versión de Argentina. Esperamos, deseamos y exigimos lo mejor de nosotros mismos mañana para un gran partido de fútbol. Creo que a todos los equipos del mundo se les puede ganar".

- Elogios para Messi -

Tuchel tuvo palabras elogiosas para Lionel Messi, quien a los 39 años ha mostrado un gran nivel y es el goleador del torneo junto al francés Kylian Mbappé, ambos con ocho goles.

"Ya no quedan palabras para este tipo de logro, para la responsabilidad y la calidad que vuelve a demostrar en este torneo. Es simplemente un líder y el jugador clave", afirmó.

Resaltó el crecimiento defensivo de su equipo a lo largo del torneo, pero admitió que los suyos deben mejorar la creación y la aceleración en el ataque.

"Me gusta el cambio de energía en nuestro grupo. Siento a los jugadores muy entusiasmados, muy ambiciosos para esta semifinal. Nadie está satisfecho, y esa es exactamente la mezcla adecuada para ofrecer el rendimiento que necesitamos mañana", señaló.

El ganador enfrentará en la final del domingo a España, que derrotó 2-0 este martes a Francia.

"Cuanto mayor es el escenario, mayor es la tensión, pero ellos juegan con más calma y con más confianza en sí mismos. Es simplemente muy, muy impresionante", dijo Tuchel al felicitar a los flamantes finalistas.

El entrenador alemán aseguró que todo el plantel está disponible para la semifinal, incluido el mediocampista Declan Rice, quien abandonó el partido de cuartos de final, ante Noruega, por secuelas de una enfermedad.

Las únicas bajas son el volante Jordan Henderson, por lesión, y el lateral Jarell Quansah, por suspensión.