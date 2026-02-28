Afganistán dice que capturó a piloto militar de Pakistán, que lo niega en medio de escalada bélica

Las autoridades afganas afirmaron este sábado haber capturado al piloto de un avión de combate pakistaní que se estrelló en la ciudad de Jalalabad, una versión desmentida por Islamabad, que el día anterior bombardeó Kabul en una escalada de su conflicto fronterizo.

Estados Unidos expresó su apoyo diplomático a Pakistán después de que ese país afirmara que no detendría su ofensiva contra el gobierno talibán de su vecino, al que acusa de respaldar a grupos milicianos que atacan su territorio.

Las autoridades afganas han negado dar cobijo a dichos milicianos, y pidieron "diálogo" para resolver un conflicto que, según el ministro de Defensa pakistaní, ahora es una "guerra abierta".

Un periodista de la AFP oyó el sobrevuelo de un avión en Jalalabad, en el este de Afganistán, seguido del sonido de dos fuertes explosiones procedentes del aeropuerto de la ciudad.

Residentes de la zona relataron a la AFP que su piloto saltó en paracaídas antes de ser detenido.

"Un avión de combate pakistaní fue derribado en el sexto distrito de la ciudad de Jalalabad y su piloto fue capturado con vida", dijo el portavoz de la policía afgana Tayeb Hammad.

Wahidullah Mohammadi, vocero del ejército en la región, confirmó que la aeronave fue neutralizada y que el militar que la conducía "fue capturado con vida".

Sin embargo, la cancillería pakistaní desmintió esa versión y la tachó de "totalmente falsa".

El Ministerio de Defensa afgano también ha revindicado ataques aéreos en territorio pakistaní durante los últimos dos días, que según expertos podrían haber sido con drones.

Esto luego de que sus fuerzas acometieran una ofensiva fronteriza a última hora del jueves que desató la escalada entre los dos vecinos, pero que justifica como respuesta a bombardeos pakistaníes anteriores.

Estos dos países del centro y sur de Asia, con relaciones históricamente cordiales, se han enfrentado de forma intermitente en la frontera durante meses.

El ministro de Información pakistaní afirmó el sábado que 37 localidades de Afganistán habían sido objeto de ataques aéreos desde el inicio de la operación, aunque no están claras las fechas exactas.

- Derecho a "defenderse" -

Estados Unidos "expresó su apoyo al derecho de Pakistán a defenderse de los ataques talibanes", confirmó en esa misma plataforma Allison Hooker, subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos, tras mantener conversaciones con su homólogo pakistaní.

El fuerte recrudecimiento de las hostilidades también suscitó la preocupación de China, Reino Unido, la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja.

El vocero del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, dijo el viernes que las fuerzas afganas habían matado en su ofensiva a 55 soldados pakistaníes y capturado a varios más. Calculó que el número de fallecidos entre las tropas afganas ascendía a 13.

Zaidi, portavoz de Pakistán, calculó que murieron 297 talibanes y milicianos afganos. Islamabad había informado anteriormente de la muerte de 12 de sus soldados.

Otro portavoz afgano, Hamdullah Fitrat, dijo que al menos 19 civiles también habían muerto en las provincias orientales de Jost y Paktia.

Sin embargo, estas cifras de víctimas declaradas por ambas partes son difíciles de verificar de forma independiente.

- Rebajar tensiones -

Las relaciones entre los vecinos se han deteriorado en los últimos meses, con los cruces fronterizos terrestres prácticamente cerrados desde unos fuertes combates de octubre, que causaron más de 70 muertos en ambos bandos.

El pakistaní Zaidi dijo este sábado a la AFP que no se registraron enfrentamientos fronterizos durante la noche, pero que hombres armados, según él vinculados a los talibanes pakistaníes, habían atacado un puesto de control en el noroeste, cerca de la provincia afgana de Jost.

Nadie reivindicó inmediatamente la autoría de la agresión.

Irán, que comparte frontera oriental con Afganistán y Pakistán, se había ofrecido el viernes a ayudar a "facilitar el diálogo", antes de ser atacado este mismo sábado por Estados Unidos e Israel.

Arabia Saudí y Catar también retomaron esfuerzos diplomáticos para calmar las tensiones, mientras China afirmó que estaba "colaborando" con ambos países y pidió calma.

El año pasado se celebraron varias rondas de negociaciones entre Pakistán y Afganistán tras un alto el fuego negociado por Catar y Turquía, sin que se haya logrado un acuerdo duradero.