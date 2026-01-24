Agentes federales de inmigración matan a tiros a otra persona en Mineápolis

Agentes federales de inmigración de Estados Unidos mataron a tiros a un hombre en Mineápolis el sábado, según informaron las autoridades, en el segundo tiroteo mortal contra un civil en esa ciudad este mes, lo que provocó nuevas protestas e indignación.

La muerte se produjo menos de tres semanas después de que la ciudadana estadounidense Renee Good fuera abatida por disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una redada para detener a inmigrantes indocumentados.

El gobierno estadounidense insistió en que sus agentes actuaron en defensa propia mientras buscaban a "un extranjero indocumentado buscado por agresión violenta" en una "operación selectiva", según un comunicado.

Pero el gobernador de Minnesota, Tim Walz, calificó el tiroteo de "atroz" y exigió que las autoridades estatales dirigieran la investigación.

Un video que circula en las redes sociales, y que posteriormente fue confirmado por las autoridades, muestra a varios agentes, incluido al menos uno con un chaleco con la inscripción "POLICÍA", rodeando a una persona en el suelo y golpeándola varias veces. Se escuchan varios disparos.

En rueda de prensa, el alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, instó al presidente Donald Trump a poner fin a la operación federal de inmigración, que ha provocado masivas manifestaciones, algunas violentas.

"Este es el momento de actuar como un líder. Ponga a Mineápolis, ponga a Estados Unidos primero en este momento; logremos la paz. Pongamos fin a esta operación", subrayó.

El jefe de policía, Brian O'Hara, dijo que la situación después del tiroteo era "increíblemente volátil" y llamó a los residentes a evitar la zona.

Los agentes, que declararon a la nueva protesta como una reunión ilegal, desplegaron gases lacrimógenos mientras la multitud crecía y se utilizaron contenedores de basura para crear barricadas en la calle en el concurrido barrio del sur de Mineápolis, conocido por sus restaurantes.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indicó en X que "un individuo se acercó a los agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos con una pistola semiautomática de 9 mm" y que sus agentes intentaron desarmar al hombre, quien, según afirman, "se resistió violentamente".

"Temiendo por su vida y por la vida y seguridad de sus compañeros, un agente realizó disparos defensivos. Los paramédicos presentes le brindaron atención de inmediato al sujeto, pero fue declarado muerto en el lugar", dijo el DHS.

O'Hara dijo que la policía creía que la víctima era un "propietario legal de armas con permiso de porte". Minnesota permite la portación abierta de armas de fuego si se tiene autorización.

- "Tiroteo atroz" -

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, había denunciado poco antes "otro tiroteo atroz" por parte de agentes federales, en momentos en que Mineápolis se ve sacudida por manifestaciones contra la presencia de ICE.

"Minnesota ya está harta. Esto es repugnante", dijo Walz en X.

"El presidente debe poner fin a esta operación. Saquen a los miles de oficiales violentos y sin entrenamiento de Minnesota. Ahora", agregó.

Miles de agentes del ICE han sido desplegados en la ciudad, gobernada por los demócratas, mientras Trump impulsa una amplia campaña para deportar a migrantes indocumentados.

Mineápolis ha sido sacudida por protestas cada vez más tensas desde que agentes federales dispararon y mataron a Renee Nicole Good, de 37 años, el 7 de enero.

Una autopsia concluyó que fue un homicidio, lo cual no significa automáticamente que se haya cometido un delito. El oficial responsable de los disparos que mataron a Good, Jonathan Ross, no ha sido suspendido ni acusado.

La indignación pública en Minnesota se reavivó esta semana con el caso de Liam Conejo Ramos, de cinco años, y su padre, Adrian Conejo Arias, de nacionalidad ecuatoriana, detenidos el martes cuando llegaban a su residencia.

"Donald Trump y todos sus subordinados que ordenaron este despliegue del ICE: vean el horrible video del asesinato de hoy. El mundo está mirando", dijo en X la senadora demócrata Amy Klobuchar.