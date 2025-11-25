Al menos 13 muertos en inundaciones en el sur de Tailandia

Al menos 13 personas murieron en el sur de Tailandia en inundaciones provocadas por lluvias torrenciales, anunció el martes la agencia nacional de gestión de desastres.

El gobierno declaró el martes el estado de emergencia en la provincia meridional de Songkhla, y el servicio meteorológico prevé más precipitaciones esta semana.

Desde finales de la semana pasada las lluvias torrenciales que azotan el sur del país han inundando la ciudad de Hat Yai y han causado la muerte de 13 personas en cuatro provincias, según la agencia nacional de gestión de desastres.

Imágenes difundidas por la televisión mostraron a equipos de rescate en Hat Yai evacuando a personas con la ayuda de botes, motos acuáticas y camiones del ejército.

Desde el jueves más de 1.200 personas fueron evacuadas de sus hogares en Songkhla, según el departamento de relaciones públicas de la provincia.

"Estuve atrapada durante cuatro días", contó el lunes a la cadena TNN una de las personas evacuadas, vestida con un poncho, que explicó haber salido de su casa en un bote junto con su bebé y su madre por "miedo a que el nivel del agua siguiera subiendo".

El primer ministro Anutin Charnvirakul anunció el martes a la prensa que se desplegarían más botes y camiones para proceder a las evacuaciones.

Tailandia experimenta habitualmente fuertes lluvias de junio a septiembre, pero los expertos afirman que el cambio climático de origen humano intensifica las condiciones meteorológicas extremas.