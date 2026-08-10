Al menos 22 muertos, la mayoría soldados, en la colisión de dos buses en Níger

Una colisión frontal entre dos buses dejó al menos 22 muertos, 17 de ellos soldados, en el sur de Níger, informó el sábado el Ministerio de Transporte del país de África occidental.

El accidente ocurrió el viernes por la noche a unos 50 kilómetros de la localidad de Madaoua (sur), según el comunicado del ministerio.

Otras 37 personas resultaron heridas en el accidente, añadió.

Más temprano el sábado, la agencia oficial de noticias ANP del país informó que uno de los autobuses transportaba soldados y señaló que se abrió una investigación para determinar la causa del siniestro.

Este incidente se produce mientras las autoridades llevan a cabo una campaña de concientización sobre los peligros de los accidentes de tráfico, frecuentes en las carreteras de la vasta nación saheliana.

En 2025, Níger registró más de 7.000 accidentes de tráfico que causaron la muerte de más de 1.200 personas y dejaron a más de 4.400 con heridas graves, según la Agencia Nigerina de Seguridad Vial.

El exceso de velocidad, la conducción bajo los efectos del alcohol y el mal estado tanto de las carreteras como de los vehículos siguen siendo las principales causas de estos incidentes.