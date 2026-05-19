Al menos cuatro muertos por bombardeos rusos en el norte de Ucrania

Al menos cuatro personas murieron el martes en el norte de Ucrania por ataques rusos con misiles y drones, afirmaron las autoridades locales, después de que el presidente Volodimir Zelenski advirtiera de posibles nuevas ofensivas de Moscú desde el norte.

Las autoridades de la región de Chernígov indicaron que Rusia lanzó un misil balístico contra el centro de Priluki, una ciudad situada a unos 150 km al este de Kiev.

"Desgraciadamente, ya sabemos que dos personas murieron. Al menos otras 17 resultaron heridas, entre ellas un niño de 14 años", declaró Viacheslav Chaus, el gobernador regional.

El funcionario afirmó que el ataque dañó un centro comercial y un supermercado, y publicó fotografías de puestos y edificios dañados con ventanas destrozadas.

Por otra parte, las autoridades de la región nororiental de Sumi informaron de la muerte de dos personas por un ataque de drones ruso en un pueblo cerca de la frontera.

El gobernador regional, Oleg Grigorov, dijo que Moscú golpeó una "infraestructura civil" en la localidad de Glujiv.

"Desgraciadamente, dos hombres de 58 y 52 años murieron", declaró en redes sociales, agregando que otras cuatro personas resultaron heridas.

Cuando Rusia lanzó su invasión en 2022, sus tropas entraron en Ucrania desde distintos puntos, incluidas las fronteras con las regiones de Chernígov y Sumi.

Ucrania las hizo retroceder en las primeras semanas de la guerra y, desde entonces, las regiones han estado bajo ataque de Rusia.

En los últimos días, Zelenski ordenó a sus tropas que reforzaran las fronteras septentrionales de Ucrania, acusando a Moscú de preparar nuevos ataques desde su aliada Bielorrusia, lo que el Kremlin ha desestimado.