Al menos dos migrantes fallecidos en una embarcación que intentaba llegar a las islas Canarias

Dos migrantes fallecidos fueron encontrados en una embarcación que trataba de alcanzar el archipiélago español de las islas Canarias, mientras que otros cinco habrían muerto durante la travesía, según contaron algunos supervivientes, informó este lunes el servicio de Salvamento Marítimo.

A las 05H26 GMT de este lunes, un barco de rescate español socorrió a una embarcación neumática que se dirigía hacia las islas Canarias con 132 personas a bordo -120 varones y 12 mujeres-, según fuentes de Salvamento Marítimo.

Dentro "había 2 cuerpos sin vida a bordo y, según informaciones de los rescatados, otros cinco cuerpos sin vida fueron arrojados durante el viaje al mar", agregaron.

La embarcación fue conducida después al puerto de Arrecife, en Lanzarote, una de las islas que componen este archipiélago español frente a las costas de África occidental.

"Se están cumpliendo las peores previsiones. La ruta atlántica vuelve a cobrarse vidas, esta vez frente a Lanzarote", lamentó en X el presidente de la región de Canarias, Fernando Clavijo, que reclamó más "medidas, recursos y anticipación" al gobierno central "frente a este drama humanitario".

También esta madrugada, una embarcación de Salvamento Marítimo rescató a otra patera con 59 personas a bordo.

Además, en la noche del domingo, otro cayuco en el que viajaban 107 personas de origen subsahariano -entre ellas tres menores- fue socorrido y conducido con todos sus integrantes a la pequeña isla de El Hierro, también en Canarias, de acuerdo con Salvamento Marítimo.

Las islas Canarias son una de las principales puertas de entrada a Europa para migrantes que huyen de la pobreza, los conflictos y la persecución, junto con las rutas del Mediterráneo hacia Italia o Grecia.

El largo viaje desde África occidental es extremadamente peligroso debido a las fuertes corrientes y al estado de las embarcaciones, normalmente precarias y sobrecargadas.

Tras haber cerrado 2024 con un pico de más de 46.000, las llegadas irregulares al archipiélago atlántico registraron después una fuerte caída gracias principalmente a una vigilancia más estricta y a la cooperación con los países de origen y tránsito.

Un total de 8.970 migrantes irregulares llegaron a las Islas Canarias por vía marítima entre el 1 de enero y el 15 de octubre, lo que supone un descenso del 33,5% respecto al mismo período del año pasado, según las cifras del Ministerio del Interior.