Al menos nueve muertos en un incendio en un hotel en India

Al menos nueve personas murieron y varias resultaron heridas este miércoles en el incendio de un hotel de la ciudad de Calcuta, en el este de India, informó a la AFP un funcionario del cuerpo de bomberos.

"Nueve personas murieron, entre ellas un niño, en el incendio que se desató la madrugada del miércoles", aseguró a la AFP Anuj Sharma, director de los bomberos del estado de Bengala Occidental.

"Humo denso envolvió el hotel. Algunas víctimas fueron encontradas en los baños", añadió.

La información preliminar sugiere que un aire acondicionado en este hotel de bajo costo pudo haber explotado y provocado el fuego, dijo Sharma.

Agregó que nueve personas —seis hombres, dos mujeres y un niño— fueron rescatadas y trasladadas al hospital.

Algunas de las víctimas parecen ser ciudadanos de Bangladés que viajaron a Calcuta para recibir tratamiento médico, indicó Santosh Pathak, miembro del partido gobernante de Bengala Occidental.

"Estamos tratando de confirmar la nacionalidad de las víctimas", dijo a los periodistas.

Un total de 60 huéspedes se encontraban en el hotel cuando se desataron las llamas, según las autoridades.

Los incendios en edificios son comunes en India debido a la falta de equipo para luchar contra el fuego y al incumplimiento habitual de las normas de seguridad.