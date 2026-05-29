Al menos ocho muertos en un accidente químico en una planta de EEUU

Estados Unidos anunció el jueves el hallazgo de otros seis cadáveres tras una fuga de material químico en una fábrica de papel de Washington el pasado martes, lo que lleva a ocho el total de muertos, con tres personas aún desaparecidas.

Un enorme depósito que contenía decenas de miles de litros de una sustancia altamente cáustica estalló el martes en la planta de Longview, en el estado de Washington.

Inicialmente, los equipos de rescate confirmaron dos muertes y descartaron encontrar supervivientes.

Brad Hannig, jefe del cuerpo de Bomberos de Longview, explicó en una rueda de prensa el jueves que se habían encontrado seis cadáveres más, con lo que el balance de fallecidos confirmados asciende a ocho.

"Seguimos trabajando con el forense para notificarlo a las familias", declaró Hannig, y explicó que los equipos de rescate operan en un "entorno de recuperación activo y peligroso" para localizar los cuerpos de las víctimas restantes.

El accidente en la empresa Nippon Dynawave Packaging ocurrió durante un cambio de turno en las primeras horas de la mañana, cuando reventó un depósito de 900.000 galones (3,4 millones de litros) que contenía una gran cantidad de una sustancia conocida como "licor blanco".

Se trata de una solución altamente alcalina que contiene hidróxido de sodio y sulfuro de sodio y se utiliza para descomponer astillas de madera y producir la pulpa con la que se fabrica el papel.

Las autoridades aseguran que el agua potable y el aire en los alrededores de la fábrica no están contaminados.

"El agua de Longview es segura", afirmó Chris Collins, director de Obras Públicas de la ciudad en la rueda de prensa.

Nippon Dynawave Packaging, filial del grupo japonés Nippon Paper Group, produce 8.000 millones de envases de un solo uso al año para clientes de todo el mundo, según su web.