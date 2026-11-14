Al menos ocho muertos por el colapso de un edificio en Nueva York

Las autoridades de Nueva York informaron el jueves que ocho personas, incluidos dos niños, murieron después del derrumbe de un edificio la víspera, lo que activó una intensa operación de búsqueda.

Unos 250 bomberos y rescatistas fueron desplegados en el barrio de Flatbush, Brooklyn, donde el miércoles colapsó un edificio residencial de tres pisos, al lado de una obra en construcción.

El New York Times informó que la víctima más joven de la tragedia tenía nueve años y que entre las nacionalidades se encontraban Ecuador y Guatemala.

"Ha sido una mañana y una noche devastadoras para nuestra ciudad", dijo el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, quien anunció el último saldo de muertos y afirmó que más de una docena de personas resultaron heridas.

Una de las víctimas mortales fue el ecuatoriano Gabriel Siguencia, de 22 años, cuya hermanastra dijo en una entrevista entre lágrimas que él trabajaba en la obra contigua cuando el edificio se derrumbó.

"Fuimos de hospital en hospital, tratando de encontrarlo, mostrando fotos, pero nadie sabía nada hasta que nos dijeron que había fallecido", contó Kayla Chimborazo, de 20 años, a la AFP y otros periodistas.

"Él solo vino aquí a trabajar para poder mantener a su familia en Ecuador. Es la persona más dulce", agregó, señalando que tenía esposa e hijo.

El departamento de bomberos de Nueva York declaró el jueves por la tarde que no había más víctimas en el lugar después de que los equipos de emergencia pasaran horas buscando con drones y unidades caninas.

Las autoridades dijeron que la causa del derrumbe no estaba clara de inmediato.

- "Simplemente se vino abajo" -

El edificio, una construcción de 1930 con cuatro apartamentos y un local comercial en la planta baja, cayó sobre una obra de excavación vecina.

Otro edificio adyacente también resultó afectado por el derrumbe, que dejó expuestas una escalera y varias habitaciones.

"Me duele el estómago. No puedo imaginarme que alguien pueda estar tranquilamente en su cocina haciendo algo y que, al instante siguiente, simplemente ya no esté allí. Podría haber sido yo", declaró en el lugar del derrumbe a la AFP Annemarie, de 60 años, auxiliar de enfermería que vive en la calle paralela al lugar del siniestro.

"Mientras pasaba por allí, de repente vi polvo por todas partes y pensé: '¿Pero qué está pasando?'. Cuando me di la vuelta, vi cómo se derrumbaba todo el edificio", explicó Kenneilia Reid, de 14 años.

Otra testigo, Melissa Orna, contó al periódico The New York Times que "todo el edificio empezó a temblar y luego simplemente se vino abajo".

Según Ahmed Tigani, encargado del Departamento de Edificios de la Ciudad de Nueva York, en el momento del colapso había obreros excavando en la construcción adyacente.

Los promotores de esa obra tenían autorización para construir un edificio de tres plantas y buscaban obtener un permiso para nueve plantas.

Según documentos del departamento municipal de obras consultados por la AFP, en abril se había dictado una orden de paralización de las obras debido a condiciones de demolición potencialmente peligrosas.

Las autoridades de la ciudad impusieron una multa de 10.000 dólares a los promotores por saltarse la orden.

El Departamento de Edificios ha identificado cinco empresas relacionadas con la edificación, dijo el jueves Mamdani.

"Si hay alguna persona o empresa que opere en esta ciudad y sea responsable de lo ocurrido, le exigiremos todas las responsabilidades", advirtió.

Las autoridades locales, añadió Mamdani, inspeccionan un centenar de obras en las que operan estas cinco empresas.