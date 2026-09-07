Alemania pide archivar el caso de genocidio presentado por Nicaragua ante la CIJ

Alemania pidió el lunes a la máxima jurisdicción de la ONU que archive un caso en su contra presentado por Nicaragua, que la acusa de "facilitar un genocidio" en Gaza con su apoyo a Israel.

El caso se remonta a 2024, tras el comienzo de la ofensiva israelí en la Franja de Gaza. Nicaragua recurrió a la CIJ para pedirle que ordenara medidas urgentes que obligaran a Berlín a detener su ayuda a Israel, en particular el suministro de material militar.

El tribunal desestimó la solicitud de Nicaragua en abril de ese mismo año, al considerar que las circunstancias no justificaban medidas urgentes.

Pero el procedimiento continúa y ahora Alemania pide que se archive.

Julia Monar, representante de Alemania ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), declaró que los jueces no tienen competencia para pronunciarse sobre este asunto y rechazó las acusaciones de Nicaragua.

"Por primera vez en la historia de este tribunal, se les pide que se pronuncien sobre un asunto que no tiene nada que ver con una controversia bilateral clásica", afirmó ante los jueces del tribunal con sede en La Haya, encargado de resolver las controversias entre Estados.

"Ni Nicaragua ni Alemania están directamente implicados en el conflicto que constituye el verdadero objeto del presente asunto, es decir el conflicto israelo-palestino", añadió la representante.

Berlín menciona "excepciones preliminares de incompetencia de la Corte y de inadmisibilidad de determinadas solicitudes" presentadas por Nicaragua.

"En esta fase del procedimiento, no cabe esperar que Alemania responda a esas alegaciones", declaró Julia Monar.

- Una imagen "inexacta" -

"No obstante, se ve obligada a señalar que las declaraciones fácticas de Nicaragua no solo son irrelevantes (...) sino que además ofrecen una imagen inexacta y distorsionada de la situación", prosiguió.

Durante las vistas celebradas en abril de 2024, Nicaragua calificó de "patética" la actitud de Alemania, que proporciona ayuda a Gaza pero también suministra armas a Israel.

Todas las exportaciones alemanas de tecnología y equipamiento militar a Israel están sujetas a "exigencias estrictas en materia de autorizaciones, que van más allá de los requisitos internacionales", insistió Monar.

Destacó el "apoyo inquebrantable de Alemania a la existencia y la seguridad del Estado de Israel" pero precisó que su país es uno de los mayores donantes bilaterales del mundo en favor de los Territorios Palestinos.

El tribunal llevará a cabo cuatro días de audiencias en el Palacio de la Paz. Nicaragua responderá el martes a Alemania y posteriormente ambos países tendrán la oportunidad de dirigirse de nuevo a la corte el miércoles y el jueves.

En promedio el tribunal tarda seis meses en tomar una decisión en este tipo de casos.

Podría dar la razón a Alemania y rechazar totalmente el caso, o pronunciarse en contra de Berlín y continuar con él.

Este procedimiento es distinto de un caso muy mediático, también llevado ante la CIJ, en el que Sudáfrica acusa al gobierno israelí de cometer genocidio en Gaza. Israel lo niega.

Las decisiones de la CIJ son vinculantes, pero la corte carece de poder para hacerlas cumplir.