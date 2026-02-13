Alemania pide una nueva "asociación" con EEUU

Alemania pidió el viernes "una nueva asociación transatlántica" entre Estados Unidos y Europa, durante una conferencia de seguridad en Múnich, en medio de tensiones con el presidente estadounidense Donald Trump.

"Reparemos y revitalicemos juntos la confianza transatlántica. Nosotros, los europeos, estamos haciendo nuestra parte", dijo en inglés el canciller alemán Friedrich Merz al dirigirse a los "amigos estadounidenses" de Europa.

Los líderes europeos tratan de reforzar las relaciones con Washington, insistiendo en que están fortaleciendo sus defensas según las exigencias de Trump en lo que Merz y otros describen como un momento de "turbulencias".

La Conferencia de Seguridad de Múnich de este año llega en un momento de tensiones entre Europa y Estados Unidos, después de que Trump amenazara con tomar el control de Groenlandia y criticara el historial de los países europeos en materia de inmigración.

La guerra de Rusia contra Ucrania, que este mes cumplirá cuatro años, ocupará un lugar destacado en la agenda, junto con los esfuerzos de los miembros europeos de la OTAN por aumentar sus presupuestos de defensa ante la preocupación de que Moscú intente expandirse hacia su territorio.

Los líderes europeos reunidos en Múnich defienden sus compromisos en materia de seguridad y la alianza de la OTAN.

La presidenta de la UE, Ursula von der Leyen, afirmó que el bloque está "listo para asumir más responsabilidad por nuestra propia seguridad", después de que Trump lo pusiera en duda y acusara a los aliados de no gastar lo suficiente en defensa.

"En la era de la rivalidad entre grandes potencias, ni siquiera Estados Unidos será lo suficientemente poderoso como para ir por su cuenta", destacó Merz.

El secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, que llegó el viernes, tiene previsto hablar en la reunión anual el sábado, al igual que el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, dijeron los organizadores.

Rubio es visto como una opción más conciliadora como enviado, un año después de que el vicepresidente JD Vance utilizara el mismo escenario para atacar las políticas europeas sobre inmigración y libertad de expresión, sorprendiendo a los aliados europeos.

- Industria de defensa independiente -

En medio de las tensiones actuales entre Europa y Estados Unidos, "Rubio no ofenderá gratuitamente a los europeos", comentó el analista Ian Bremmer, del Eurasia Group, en una rueda de prensa.

"Será visto como alguien constructivo, que intenta ofrecer menos incertidumbre, menos imprevisibilidad y menos falta de fiabilidad por parte de los estadounidenses, aunque gran parte del mensaje será duro", destacó.

Rubio se reunió el viernes con su homólogo chino Wang Yi al margen de la conferencia, según un periodista de AFP, en un momento de crecientes tensiones entre Washington y Pekín.

El sábado también se espera un discurso por videoconferencia de la Premio Nobel de la Paz 2025, la venezolana María Corina Machado.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump critica con frecuencia a los países europeos por no compartir suficientemente la carga de la defensa común.

Los vínculos se deterioraron aún más el mes pasado cuando Trump intensificó las amenazas de anexionarse Groenlandia, territorio autónomo del aliado de la OTAN, Dinamarca, obligando a las naciones europeas a mantenerse firmes en su protesta.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, y su homólogo groenlandés, Jens Frederik Nielsen, afirmaron que hablarían sobre Groenlandia con Rubio al margen de la conferencia.

En total, más de 60 jefes de Estado y de Gobierno y alrededor de 100 ministros de Relaciones Exteriores y de Defensa viajaron a Múnich en medio de fuertes medidas de seguridad, con unos 5.000 policías desplegados para el evento.

Merz y el presidente francés Emmanuel Macron tenían previsto reunirse el viernes por la tarde con el primer ministro británico Keir Starmer y con Zelenski para conversar sobre Ucrania, con la participación también prevista de Rubio.

El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiga, precisó haberse reunido con su homólogo chino Wang Yi —estrecho socio de Moscú— en la conferencia y habló sobre el fin de la invasión rusa de Ucrania.

Por su parte, Zelenski visitó una fábrica de drones cerca de Múnich junto con el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius. "Es bueno tener una fuerte asociación con los estadounidense, pero creo que Europa necesita una industria de defensa independiente, muy fuerte", recalcó.