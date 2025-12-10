Alemania prevé el fin de los controles en sus fronteras tras el endurecimiento de la política migratoria de la UE

El jefe del Gobierno alemán, Friedrich Merz, anunció el martes que prevé el fin de los controles en las fronteras alemanas tras la decisión tomada el lunes por los 27 países de la UE de endurecer su política migratoria.

El 7 de mayo, el ministro de Interior alemán, Alexander Dobrindt, instauró controles reforzados en todas las fronteras alemanas, lo que provocó el malestar y el descontento de los nueve países vecinos.

Gracias a la política común en materia de asilo, "conseguimos trasladar los controles a las fronteras exteriores de la UE", declaró Merz este martes durante una visita a Maguncia, en el suroeste de Alemania.

Así, "lo que siempre he defendido, es decir, la creación de un espacio sin fronteras interiores dentro de la Unión Europea", se restablecerá, añadió el canciller conservador.

Bajo la presión de la derecha y la extrema derecha, los ministros del Interior de los 27 países del bloque aprobaron el lunes una serie de textos para regular más estrictamente las llegadas y las devoluciones de migrantes, allanando el camino para la creación de centros de acogida fuera de la UE.

El Parlamento Europeo aún debe dar su visto bueno a estas medidas.

Desde su llegada al poder en mayo, la coalición conservadora y socialdemócrata de Friedrich Merz endureció la política de inmigración, un tema dominante en las elecciones legislativas alemanas tras una serie de ataques cometidos por extranjeros, en un contexto de auge de la extrema derecha.