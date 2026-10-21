Allanamientos en las oficinas de la extrema derecha en el Parlamento Europeo

La fiscalía llevó a cabo allanamientos en oficinas de excolaboradores de Identidad y Democracia, un grupo disuelto del que formó parte el partido de Marine Le Pen, favorita para las elecciones presidenciales francesas, informó el bloque de Los Patriotas.

La fiscalía confirmó estos registros judiciales en Bruselas y Estrasburgo, en el marco de una investigación por el "uso de fondos europeos" por parte de este grupo disuelto en 2024. Sospecha de un desvío de fondos y ya ordenó allanamientos el 30 de junio en varios países europeos.

"No se puede divulgar ninguna información adicional en esta etapa para no comprometer el resultado del procedimiento", precisó la fiscalía europea en un comunicado.

Los Patriotas, el nuevo grupo al que pertenece la Agrupación Nacional (RN) de Le Pen y el español Vox, entre otros, afirmaron que ningún parlamentario era objeto de los allanamientos, realizados en "oficinas administrativas".

También se apresuraron a distanciarse de Identidad y Democracia, con la que ya no existe "continuidad jurídica", aseguraron.

Según una fuente cercana a la investigación, los allanamientos se centraron en una o varias oficinas utilizadas por Philip Claeys cuando era secretario general de Identidad y Democracia.

Este exeurodiputado belga de 61 años, miembro del partido antiinmigración Vlaams Belang, ocupa actualmente el cargo de secretario general del grupo Los Patriotas, según el directorio del Parlamento Europeo.

Este grupo de extrema derecha, el tercero más grande del Parlamento Europeo por número de integrantes, cuenta con 85 eurodiputados.

Aparte de Vox y de RN, representa por ejemplo a Vlaams Belang, el Partido por la Libertad (PVV) de los Países Bajos y la Liga italiana, formaciones que estaban asociadas a Identidad y Democracia.

Consultado por la AFP, Jordan Bardella, copresidente de Los Patriotas, no quiso hacer comentarios.

A través de una portavoz, el Parlamento Europeo se limitó a indicar estar "cooperando con las autoridades competentes".

La única institución de la Unión Europea elegida por voto directo celebra esta semana su sesión plenaria en Estrasburgo.

La fiscalía europea es un organismo independiente de la UE encargado de combatir el fraude relacionado con los fondos comunitarios.