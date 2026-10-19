Arabia Saudita ejecuta a cinco personas condenadas por terrorismo

Arabia Saudita ejecutó este sábado a cinco personas condenadas por cargos de terrorismo, informó el Ministerio del Interior, lo que eleva a 188 el número de ejecuciones llevadas a cabo en el reino este año, según un recuento de la AFP basado en comunicados oficiales.

Los cinco, de nacionalidad saudita, fueron condenados por "unirse a una organización terrorista extranjera", abrir fuego contra las fuerzas de seguridad y "brindar apoyo" a "operaciones terroristas dentro del reino".

Las ejecuciones se realizaron en la provincia oriental, donde reside la mayor parte de la minoría musulmana chiita de Arabia Saudita, comunidad que desde hace tiempo denuncia ser víctima de discriminación en este país de mayoría sunita.

Según Amnistía Internacional, Arabia Saudita fue el tercer país con más ejecuciones del mundo entre 2022 y 2025, por detrás de China e Irán.

Las autoridades sauditas sostienen que la pena de muerte es necesaria para mantener el orden público y aseguran que solo se aplica una vez agotadas todas las instancias de apelación.