Argelia adopta ley que califica de crimen la colonización francesa y pide reparaciones

El Parlamento de Argelia aprobó por unanimidad una ley este miércoles que estipula que la colonización francesa (1830-1962) fue un crimen y exige disculpas y reparaciones.

Esta legislación busca que Francia asuma su "responsabilidad legal por el pasado colonial en Argelia y las tragedias que provocó" y atiza las tensiones entre los dos países.

Francia criticó la iniciativa como un gesto "claramente hostil" a la voluntad de una reanudación del diálogo y al trabajo sobre la memoria, declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En el hemiciclo, varios diputados con pañuelos con los colores verde, blanco y rojo de la bandera de Argelia aplaudieron cuando se aprobó la ley, un gesto simbólico que se suma a la crisis diplomática entre ambos países.

El presidente del Parlamento, Brahim Boughali, celebró la aprobación por unanimidad de la ley que enumera "crímenes de la colonización francesa" considerados como imprescriptibles como "los ensayos nucleares", "las ejecuciones extrajudiciales", "la tortura física y psicológica" a gran escala y "el saqueo".

Esta norma busca "una indemnización completa y justa por todos los daños materiales y morales generados por la colonización francesa".

Para Hosni Kitouni, investigador experto en historia del periodo colonial de la Universidad de Exeter, en Reino Unido, desde un punto de vista jurídico, "esta ley no tiene un alcance internacional y no es vinculante para Francia".

"Es relevante política y simbólicamente porque marca una ruptura en la relación con Francia en términos de memoria", agregó.

La colonización de Argelia a partir de 1830 estuvo marcada por matanzas y destrucción, además de deportaciones a gran escala, según los historiadores.

Varias revueltas fueron reprimidas durante el periodo colonial que terminó con la sangrienta guerra que llevó a la independencia (1954-1962).

Este conflicto dejó 1,5 millones de argelinos muertos, según las autoridades de Argelia, una cifra que los historiadores franceses estiman en 500.000, la mayoría de ellos argelinos.

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró en 2017 cuando todavía era candidato, que la colonización de Argelia fue un "crimen contra la humanidad". Sin embargo, en 2021 descartó que su país pida disculpas aunque se declaró a favor de "actos simbólicos" para una reconciliación.