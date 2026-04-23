Argentina detiene a un colombiano al que vincula con el magnicidio de Miguel Uribe

Las autoridades argentinas detuvieron a un individuo al que señalan como partícipe en el asesinato del precandidato Miguel Uribe Turbay en Colombia, aunque la fiscalía en ese país aseguró a AFP que el hombre no está acusado por ese homicidio sino por otro caso.

El ministerio de Seguridad argentino indicó este miércoles que el detenido, Brayan Ferney Cruz Castillo, era uno de los responsables de la logística del homicidio del senador Uribe, quien fue baleado el 7 de junio de 2025 en Bogotá y falleció dos meses después por la gravedad de sus heridas.

A su vez, la policía colombiana refirió que el capturado "figura como pieza relevante dentro de la investigación por el magnicidio" y precisó que se trata de una pesquisa a cargo de un cuerpo especializado de la institución, que no actúa como ente acusador.

Según un comunicado de la policía, el detenido "mantenía vínculo directo" con alias Gabriela, una de las personas condenadas por la muerte de Uribe.

Uribe Turbay, de 39 años, era uno de los principales candidatos de la oposición de derecha para reemplazar en 2026 al presidente izquierdista Gustavo Petro.

Según la versión del ministerio argentino, tras el atentado, Cruz Castillo huyó a Argentina, lo que motivó la emisión de una notificación roja de Interpol a pedido de las autoridades colombianas.

Pero una portavoz de la fiscalía colombiana dijo a AFP en Bogotá que existe una confusión sobre el caso por el que era buscado Cruz Castillo.

Según esta fuente, es requerido por "un intento de atentado terrorista" en junio de 2025 contra un exguerrillero de las FARC que firmó el acuerdo de paz de 2016 y no por el homicidio de Uribe Turbay.

La detención de Cruz Castillo se produjo el martes en la sede de los tribunales de Buenos Aires, donde se presentó para notificarse en una causa previa por robo de automóviles, momento en que fue capturado en un operativo conjunto de Interpol y la Policía Federal Argentina.

La fiscalía colombiana afirma que una disidencia de las extintas FARC al mando del ex número dos de la guerrilla, Iván Márquez, financió el asesinato de Uribe.

Por el crimen han sido detenidas nueve personas, incluido el menor de edad que le disparó.