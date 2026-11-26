La fiscalía egipcia anunció el jueves la detención de un hombre acusado de provocar un enorme incendio cuando chocó contra un camión cisterna de combustible que volcó y explotó en una autopista abarrotada de El Cairo, causando la muerte de 31 personas.

La fiscalía señaló que el hombre había "admitido" que circulaba a gran velocidad cuando su vehículo chocó contra el camión cisterna, "lo que provocó que el volante se le escapara de las manos y que se desviara de su trayectoria".

Cuando el automóvil golpeó al camión, reventó uno de sus neumáticos, lo que hizo que volcara, indicó la fiscalía. El incendio se desató como consecuencia de una fuga de combustible, agregó.

Las imágenes del lugar mostraban una enorme bola de fuego y un espeso humo negro elevándose sobre el barrio de Al-Waraq, una zona con alta densidad de habitantes en la capital, mientras los conductores en la autopista hacían sonar sus bocinas y se apresuraban por alejarse del lugar.

"La escena fue aterradora", declaró a la AFP Abdel Rahman Khalil, quien llegó poco después del accidente y vio el camión cisterna envuelto en llamas.

El fuego alcanzó a varios vehículos, algunos de ellos de transporte público, según las imágenes.

Entre los muertos y heridos, también se vieron autos calcinados, mientras los bomberos rociaban los restos del camión.