Aspirantes a presidencial de Francia que esperan conocer a su rival de ultraderecha

El veredicto sobre Marine Le Pen despejará este martes quién liderará a una extrema derecha en posición de fuerza en la elección presidencial de 2027, a la que aspiran otra treintena de políticos de izquierda, centro y derecha.

Vista la fragmentación política, el voto útil será clave para acceder al balotaje junto a la extrema derecha, que lidera los sondeos de esta elección a la que ya no puede presentarse el presidente centroderechista Emmnuel Macron.

Estos son los principales candidatos de los bloques de centroderecha y de izquierdas que enfrentarán a la extrema derecha en la presidencial prevista el 18 de abril y el 2 de mayo.

- Centro y derecha -

Dos ex primeros ministros de Macron buscan liderar su alianza centroderechista en la presidencial: el alcalde de El Havre y fundador del partido Horizontes, Édouard Philippe, y el diputado y jefe de Renacimiento, Gabriel Attal.

Philippe, de 55 años, parte con ventaja: los sondeos le dan más intención de voto. Miembros del partido de Attal, como la vocera del gobierno Maud Bregeon, lo apoyan, e incluso recibe elogios de diputados del partido conservador Los Republicanos (LR).

"¡Vamos a tomar el poder!", proclamó el sábado Philippe durante un mitin en París ante unas 5.000 personas, a las que advirtió que serán necesarios "esfuerzos justos", como trabajar más años, para recuperar el "destino" de Francia.

Quien fuera primer ministro durante las protestas sociales de los chalecos amarillos en 2018 se alejó progresivamente de Macron, cuya dimisión reclamó por la crisis política abierta con el fallido adelanto de las legislativas en 2024.

Con un perfil más centrista, Attal, de 37 años, se convirtió en enero de 2024 en el jefe de gobierno más joven de Francia y en el primero abiertamente homosexual, pero dejó el cargo ocho meses después y se distanció también del presidente.

El líder de LR, Bruno Retailleau, también es candidato, pero el duro exministro del Interior, de 65 años, no acaba de despegar en los sondeos.

El líder parlamentario de su partido, Laurent Wauquiez, lo llamó indirectamente a "retirarse", al tiempo que alababa a Philippe.

El presidente de Horizontes sugirió que, para principios de 2027, el abanico de candidatos centroderechistas debería reducirse, so pena de vivir una "pesadilla absoluta": un balotaje entre la extrema derecha y la izquierda radical.

- Izquierdas -

El bloque de izquierdas, que concurrió unido a las legislativas de 2024, está ahora dividido: su ala radical, representada por La Francia Insumisa (LFI), ya tiene a su candidato, Jean-Luc Mélenchon, y el resto debate si celebrar primarias para escoger a un alternativo.

Mélenchon, de 74 años, ya lanzó su campaña electoral defendiendo una "Nueva Francia", una sociedad más conectada, urbana y mestiza, que opone al "supremacismo" de la extrema derecha. En 2022, se quedó a las puertas de acceder al balotaje.

Según los sondeos, los políticos con más opciones ahora son Mélenchon y el eurodiputado Raphaël Glucksmann (46), que defiende una línea socialdemócrata, pero si no hay primarias, la ecologista Marine Tondelier (39) también se postulará.

Otros que podrían presentarse son el expresidente socialista de Francia François Hollande, de 71 años.