Atacan con explosivos al medio colombiano RCN en Cali, sin dejar víctimas

La cadena de radio y televisión colombiana RCN fue atacada con explosivos el miércoles en su sede en Cali, en un atentado que causó daños en las instalaciones aunque no dejó heridos, informó el presidente Abelardo de la Espriella.

El fin de semana la mayor cadena de televisión del país, Caracol, y RCN recibieron una alerta de atentado atribuida a la guerrilla del ELN, lo que llevó al gobierno a reforzar la seguridad de los medios. Caracol evacuó al personal de su edificio en Bogotá.

Imágenes en medios locales mostraban este miércoles la fachada de RCN en Cali y la acera de enfrente agrietada, mientras un grupo de policías se acerca al lugar de la explosión.

Alrededor quedaron vidrios rotos y pedazos de asfalto desprendidos, constató la AFP.

De la Espriella informó en X que ordenó desplegar "todas las capacidades de la Fuerza Pública y de los organismos de inteligencia" para investigar lo ocurrido.

Más tarde, la Presidencia informó que "las autoridades lograron la captura de dos presuntos responsables".

Colombia vive la peor ola de violencia en la última década, con ataques con drones y coches bomba que mantienen a la población aterrorizada, especialmente en zonas rurales.

La arremetida de grupos narcotraficantes y guerrillas no cede, pese a la línea dura que impone el mandatario derechista desde que llegó al poder el 7 de agosto.

"No permitiremos que ningún grupo narcoterrorista pretenda silenciar, intimidar o someter a los medios de comunicación mediante la violencia", dijo De la Espriella en X.

Los ataques contra los periodistas a manos de grupos ilegales son una herida histórica en Colombia, donde son víctimas frecuentes de amenazas, hostigamiento y secuestros.

Al menos 171 profesionales de la información han sido asesinados desde 1977, según la Fundación para la Libertad de Prensa.