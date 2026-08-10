Ataques hutíes dejan 11 muertos en Yemen y golpean una refinería saudita

Los ataques perpetrados por los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, causaron al menos 11 muertos en una ciudad portuaria de Yemen, dijo una fuente médica a la AFP, y golpearon en la víspera una refinería de petróleo saudita.

Las hostilides en la guerra civil de Yemen se reanudaron el mes pasado por primera vez desde una tregua firmada en 2022 entre los rebeldes hutíes y el gobierno reconocido internacionalmente y respaldado por Arabia Saudita.

En un contexto de incremento de ataques entre los aliados regionales de Estados Unidos e Irán, los hutíes anunciaron un bloqueo marítimo contra Arabia Saudita, atacando sus petroleros en el mar Rojo y sus infraestructuras petroleras.

También incrementaron en los últimos días sus ataques contra las fuerzas gubernamentales, en una ofensiva que ha dejado decenas de muertos esta semana.

Una fuente médica de Mokha, ciudad portuaria bajo el control del gobierno yemení, con sede en Adén, indicó este domingo que tres civiles y ocho militares murieron por ataque shutíes.

Otras 32 personas resultaron heridas, seis de ellas civiles, añadió la fuente, explicando que todas las víctimas civiles se produjeron como consecuencia de los ataques contra el puerto de Mokha.

Dos fuentes militares del gobierno habían confirmado anteriormente que al menos ocho soldados habían muerto en los ataques y que más de 40 militares habían resultado heridos.

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Saree, afirmó que el grupo había atacado a tropas y equipamiento del "enemigo saudita" en la zona con misiles y drones.

Previamente, Saree había afirmado que los hutíes habían atacado una instalación petrolera en la costa saudita del mar Rojo, después de que el Ministerio de Energía del reino anunciara haber extinguido un incendio en el emplazamiento de Jizán.

Añadió que el ataque contra la instalación, operada por la compañía petrolera estatal saudita Aramco, fue lanzado en respuesta a incursiones de drones procedentes del reino del Golfo en el noroeste de Yemen.

Las dos fuentes militares del gobierno con sede en Adén confirmaron que los hutíes atacaron Mokha con varias oleadas de misiles y drones.

Una de las dos fuentes militares señaló que los hutíes también atacaron a fuerzas e instalaciones progubernamentales situadas en las afueras de Mokha, así como posiciones en islas cercanas al estrecho de Bab el Mandeb, punto estratégico para la navegación situado en la entrada meridional del mar Rojo.